Copa Argentina 2025: qué equipos clasificaron a los cuartos de final, cómo quedaron los cruces y cuándo se jugarán

Copa Argentina 2025: qué equipos clasificaron a los cuartos de final, cómo quedaron los cruces y cuándo se jugaránDEPORTESNone
Luego del partido de River, este mismo jueves culminaron los octavos de final y se conocieron a todos los clubes que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Argentina.
Tras intensos duelos y algunos batacazos, quedaron definidos los 8 mejores equipos del país, los cuales buscarán conquistar uno de los trofeos más importantes del fútbol argentino y asegurarse un boleto para la Copa Libertadores del próximo año.
¿Quiénes y cómo se clasificaron a la siguiente instancia?
Newell’s superó a Atlético Tucumán en un apasionante 3-2, Belgrano sorprendió al eliminar a Independiente con un 2-0, Argentinos Juniors y Lanús avanzaron tras vencer a Aldosivi y Huracán, respectivamente.
Por otra parte, Tigre protagonizó otra sorpresa al dejar afuera a San Lorenzo, Independiente Rivadavia eliminó a Central Córdoba de Rosario, Racing hizo lo propio con Riestra y, finalmente, River completó los clasificados al imponerse ante Unión.
¿Cómo quedaron y cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina?
Tigre vs. Independiente Rivadavia - viernes 5 de septiembre - 21:15 horas - Estadio Coloso Marcelo Bielsa
Racing vs. River - (día, horario y sede a confirmar)
Belgrano vs. Newell's - miércoles 17 de septiembre - ( horario y sede a confirmar)
Lanús vs. Argentinos - lunes 8 de septiembre - ( horario y sede a confirmar)
Fuente: 442