José López fue convocado por primera vez a la Selección Argentina y no ocultó su emoción: "Una alegría tremenda"

La primera y segunda semana de septiembre será especial para la Selección Argentina, ya que serán los últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al esperado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese sentido, Lionel Scaloni metió toda la carne al asador y convocó a los mejores futbolistas que tenía en planilla, incluido a José Manuel López, el joven futbolista que actualmente limita en el Palmeiras de Brasil.

En ese sentido, El Flaco, como suelen apodarlo, brindó una charla con ESPN y reveló cómo fue su reacción al enterarse que estaba entre los convocados para la última fecha de Eliminatorias del año.

"Contentísimo, me agarró de sorpresa. Pude hablar con mi familia cuando salió la prelista. Me explotó el celular. Después hablé con los amigos más cercanos. Hoy también, el teléfono explotando de nuevo. Una alegría tremenda", expresó el delantero.

Luego, el deportista de 24 años explicó que no tiene relación "casi con ninguno" de los jugadores de la Scaloneta, excepto con Julio Soler, actual futbolista del Bournemouth inglés, con quien compartió un tiempo durante su estadía en Lanús.

Incluso, destacó que solo enfrentó a Julián Álvarez cuando jugaba en River, y a Lionel Messi en el Mundial de Clubes, durante el picante empate 2-2 ante el Inter Miami en la fase de grupos.

"No quise joderlo, ni siquiera le pedí la camiseta. Fue un día muy especial para mí, estaba con un poco de nervios. Linda experiencia. Terminó un poco caliente, mucho menos quise ir a joderlo, ja. Dije en otro momento será", contó López sobre aquel día.

Por último, pero no menos importante, mencionó el cruce de Copa Libertadores, en el que deberá enfrentar a River en los cuartos de final: "Festejé cuando salió River, por jugar en Argentina, un lindo estadio. De esa forma a la gente allegada se les hace más fácil vernos".

Fuente: 442