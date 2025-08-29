Franco Colapinto se rindió ante Mastantuono y contó una graciosa anécdota que se volvió viral en redes

Mientras se prepara el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana, Franco Colapinto volvió a hacer de las suyas y este jueves contó una divertida anécdota que se viralizó en redes sociales.

El pasado martes, el piloto de la escudería Alpine estuvo presente en el Santiago Bernabéu, en el día del debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid, ingresando desde el banco en la victoria ante Osasuna.

En ese contexto, el pilarense participó en una entrevista y no tardó en relatar una divertida anécdota que vivió durante esa jornada.

“Fui a ver a Franco Mastantuono y empezaron a gritar ´Franco, Franco´ y yo decía ´gracias, gracias, tranquilos, tranquilos´”, comentó el corredor entre risas acerca de la ovación que recibió el ex River.

Luego, dejó su fanatismo por Boca atrás y llenó de elogios al ex delantero Millonario: "Un capo, la verdad que la rompió. Tuvo un buen debut. Debutó de titular también hace poco. Seguro que está cumpliendo un sueño”.

Por último, el joven de 22 años no ocultó su orgullo de ver a un argentino en lo más alto: "Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol también y que esté jugando en el Real Madrid, que es un equipo con tanta historia y uno de los mejores de la historia del fútbol. Es algo que como argentino te pone muy orgulloso. Le deseo lo mejor y ojalá que la siga rompiendo”.

Cabe recordar que ambos argentinos tendrán actividad este mismo fin de semana: el piloto de F1 tendrá actividad en el Circuito de Zandvoort, mientras que el futbolista recibirá al Mallorca el sábado desde las 16:30 horas.

Fuente: 442