Argentina dio la sorpresa contra Puerto Rico y jugará las semifinales de la AmeriCup 2025

Luego de un último cuarto agónico y de necesitar un tiempo suplementario, la Selección argentina de básquet derrotó a Puerto Rico 82 a 77, en los cuartos de final de la AmericaCup 2025. El resultado es una de las sorpresas del torneo que se disputa en Managua, la capital de Nicaragua.

La ofensiva de la selección fue liderada por José Vildoza y Juan Fernández, quienes anotaron 18 puntos cada uno. Pero ellos no fueron las únicas notas altas de la Argentina durante el encuentro

Remontada y a semifinales

Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino también fueron fundamentales para derrotar a Puerto Rico. Corbalán alcanzó 14 unidades, consiguió 7 rebotes y dio 6 asistencias. Por su parte, Brussino sumó 11 puntos y conquistó 12 rebotes.

Por el lado de Puerto Rico, José Alvarado brilló con 23 puntos, mientras que Ismael Romero sumó 19 unidades y 11 rebotes. La selección caribeña tuvo la chance de llevarse el partido, con un tiro que se produjo en los últimos instantes del último cuarto, cuando el juego estaba empatado.

Sin embargo, el lanzamiento no entró y fue necesario ir a un tiempo extra. En este, Argentina sacó ventaja con un parcial de 12 a 7. El resultado final fue reflejo de un último cuarto que la Argentina también ganó, 11 a 19 puntos, luego de haber perdido el segundo y el tercer período.

El recorrido de la selección argentina durante el torneo se resume en:

Una victoria contra Nicaragua: 94 a 70.

Derrota contra República Dominicana: 84 a 83.

Triunfo contra Colombia: 84 a 83.

Victoria contra Puerto Rico: 82 a 72.



La remontada en este último partido tiene como premio enfrentar a Canadá en las Semifinales. El quinteto norteamericano logró una victoria contundente por 94-56 sobre Colombia en el cierre de los cuartos de final.

El equipo canadiense, guiado por Kyshawn George con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, dominó de principio a fin los cuatro periodos del duelo. Además de George, destacaron Leonard Miller, con 14 unidades y 9 rebotes, y Kyle Wiltjer, con 12 puntos. La otra llave de las semifinales la jugarán Estados Unidos y Brasil.

Fuente: TN