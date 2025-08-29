Mauro Icardi publicó una foto con la China Suárez y los usuarios lo destrozaron por la dedicatoria

Mauro Icardi y la China Suárez siguen viviendo su romance con intensidad en Turquía y así lo demuestran en las redes sociales. En las últimas horas, el futbolista compartió unas fotos en su cuenta de Instagram con un romántico mensaje dedicado a la actriz, pero un detalle no pasó desapercibido.

“No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió el delantero del Galatasaray, junto a tres postales en blanco y negro en las que se lo puede ver cerca de la ex Casi Ángeles, quien lo besó en la mejilla.

Las imágenes se viralizaron enseguida y en pocos minutos comenzaron a llegar las reacciones de los usuarios. La publicación se llenó de comentarios, aunque en lugar de recibir solo elogios y corazones, la sección terminó dominada por críticas y comentarios irónicos.

"No se nota… ese destino está más forzado...“, ”En mi época eso se llamaba gorrear, pero si ustedes dicen que es destino...“, ”El destino seee... jajaja. Ella te eligió, en realidad eligió tu dinero", “No fue casualidad, ella se metió en tu matrimonio”, “La mina planeó todo hace años”, “Tu venganza la eligió. Qué ridículo sos” y “No fue el destino, fue ella que te hablo, te fichó cuando tenias esposa, así que eso no es destino” fueron algunos de los comentarios filosos de los usuarios de la red social de la camarita.

Fuente: TN