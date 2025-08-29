Paloma Silberberg contó cómo descubrió que Nico González le era infiel: “Los vi en el living y en la pileta”

Paloma Silberberg decidió ventilar nuevos detalles sobre la traición que sufrió por parte de Nico González. A diferencia de lo que se creía, el detonante no fue el video del futbolista conversando con Sabrina Rojas en un boliche, sino una situación mucho más explícita.

En diálogo con Karina Mazzocco al aire de A la tarde (América), la modelo aseguró que el jugador de la Selección argentina llegó al punto de hacerle propuestas que “le hacía daño escuchar”. Además, detalló cómo descubrió la traición de su expareja.

La influencer aclaró que la situación se dio de casualidad cuando regresó a la Argentina. Como necesitaba ayuda para transportar algunas pertenencias, llamó a Nico a la casa que ambos compartían en Italia. Como él no atendía, Paloma registró en su teléfono las cámaras de la vivienda y allí lo encontró con otra mujer.

“Antes de que yo aterrice en Argentina, él estaba con otra. Y no era italiana, era argentina. Yo me comí todo el chamuyo que me había hecho (Nico) el día anterior”, explicó la joven.

Cuando Karina le consultó en qué área de la casa los descubrió, contestó con cierta risa nerviosa: “No hay cámaras en los dormitorios, por suerte, pero los vi en el living, en la pileta, era un touch and go”.

Para darle un toque de humor al tema, Silberberg bromeó: “Dudo que haya usado mi malla, porque me traje todo, salvo una valija”.

Hacia el final de la entrevista, reflexionó y dijo que la experiencia le sirvió para “cerrar el capítulo” y aclaró que “no espera un pedido de disculpas”.

Fuente: TN