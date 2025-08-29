La angustia de Silvina Escudero al detallar su lucha por ser mamá: “Entré 22 veces a un quirófano”

Silvina Escudero habló del duro proceso que atraviesa en su búsqueda de ser mamá. En diciembre de 2023 había preocupado a sus seguidores con mensajes que reflejaban un momento delicado, y en febrero de este año reveló públicamente que había perdido un embarazo, una experiencia que la había marcado para siempre.

Ahora, en una entrevista junto a Nazarena y Barbie Vélez, la bailarina abrió su corazón y compartió cómo vive este duelo junto a su marido, Federico, con quien se casó en 2022.

Antes de hablar de este presente, Escudero recordó su distanciamiento con su hermana Vanina, con quien logró recomponer el vínculo: “La familia para mí es todo, lo único importante. El año pasado fue muy difícil”, expresó en el ciclo Storytime (Bondi Live).

Consultada sobre el momento personal que atraviesa, la artista se emocionó: “Siento que estoy en un momento bisagra. Vengo de años muy complicados y trato de poner el pecho…”. Ante la repregunta de Nazarena sobre si se refería a la maternidad, reconoció: “Sí. Pasamos por muchos duelos, situaciones muy tristes y con mucha angustia”.

Con la voz entrecortada, Silvina admitió: “Trato de mostrar alegría en mis redes, pero muchas veces no está. Vengo recorriendo un camino muy largo, de muchos años”. Y aclaró que lo que compartió públicamente fue apenas una parte: “Conté la pérdida de un embarazo, pero no fue la única. Y es devastador, sobre todo para la mujer que pone el cuerpo, que deja trabajos y responsabilidades”.

Escudero reveló que, a partir de su testimonio, suele recibir mensajes de mujeres y hombres que atraviesan procesos similares: “Me escriben parejas destrozadas, maridos que me dicen que no saben cómo levantar a sus esposas de la cama. Nos acompañamos desde la intimidad de las redes”.

A pesar de ese dolor, intenta mantener una actitud positiva: “En mis historias muestro alegría porque entiendo que la vida es así. A mí me tocó esta y a otros les toca otra distinta. No es lo que queremos, es lo que es. Y tenemos que hacer lo mejor con eso. ¿Qué hago llorando en la cama?”, reflexionó.

La bailarina también destacó la importancia de la terapia y contó que incluso pensó en escribir un libro sobre su experiencia, aunque lo ve difícil: “Siempre alguien se puede sentir lastimado. Escucho hablar de maternidad y me dan bronca algunas cosas, porque si no lo viviste, no lo entendés. Yo entré 22 veces a un quirófano en tres años. Soy positiva, pero hay momentos en que el brillo se apaga”.

Con dolor, pero también con fortaleza, concluyó: “Hicimos un montón de cosas, pero prefiero no contarlo. Lo cierto es que este camino es muy duro”.

Fuente: TN