“Tengo problemitas de autoestima”: Valentina Zenere contó que le daba vergüenza grabar escenas eróticas

Valentina Zenere encarnó a Marina en la serie En el barro (Netflix). Tras el éxito, la artista habló de lo desafiante que eran sus escenas de desnudos y reveló que hizo videos hot para practicar.



“Yo soy muy insegura, tengo unos pares de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia”, dijo al aire de Nadie dice nada (Luzu).

“Obvio que me recostaba, pero dije ‘yo soy actriz y no me puedo estar preocupando por esto’. Si yo en una escena que estoy desnuda, estoy preocupada por si tengo la panza hinchada o no, cuando mi emoción tiene que estar en otro lado, estoy haciendo mal mi laburo”, sostuvo reflexiva.

En este sentido, destacó el rol de la coordinadora de intimidad. “Yo sé qué parte me da más inseguridad o menos inseguridad, o qué cosa prefiero que no se muestre y ella está ahí y te cuida de eso también”, comentó.

Si bien, señaló que todo el universo de la cárcel era un desafío en sí mismo, reparó en la creación de contenido erótico. “Hacer videitos me recostaba. Mi coach me decía ‘ponete a hacer videos antes del rodaje’. Yo me hacía la repel... porque decía ‘no puedo hacer un video sola en mi casa tipo...’”, recordó.

Consultada acerca de si lo puso en práctica, afirmó: “Sí, todos en los ocultos. Me hackeaban el teléfono... Y le mandaba todo. No saben la cosa que me dio, pero estuvo muy bueno poder hacer algo previo, para no llegar al set en b...”. “También juegan un montón las inseguridades de uno. Hay gente que lo hace con novios o lo que sea y gente que no. Yo había sido de las que nunca”, cerró.

Fuente: TN