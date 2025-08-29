Lorenzetti no quiere ampliación de la Corte, pero reclama que se cubran las vacantes

El juez Ricardo Lorenzetti, uno de los actuales tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, marcó una posición clara sobre el debate acerca del número de integrantes que debe tener el máximo tribunal del país: antes que ampliarla, lo urgente es completar las vacantes, planteó. Lo afirmó en una extensa entrevista concedida en exclusiva al streaming La Voz en Vivo.

Lorezetti, además, advirtió que un cambio abrupto en la integración del tribunal “crearía un alto nivel de incertidumbre” que afectaría a la sociedad y a la economía.

El magistrado visitó Córdoba este jueves invitado a disertar por el Colegio de Abogados, en el marco de la celebración por el primer centenario de vida de la institución.

El jurista nacido en Rafaela repasó debates de fondo sobre la independencia judicial, la igualdad de género en la Corte, la degradación de las instituciones y habló de la “necesidad de reconectar las instituciones con la sociedad”.

También analizó cuestiones sensibles de la agenda actual, como la situación carcelaria, las tensiones entre la Nación y las provincias, el funcionamiento de Comodoro Py y aclaró que la Corte no entró al fondo de la cuestión cuando le tocó decidir en el caso Vialidad un recurso de queja que terminó llevando a prisión a Cristina Fernández de Kirchner.



–¿Cómo está la Corte hoy? ¿Cree que debe ampliarse su conformación como lo plantean varios proyectos que hay en el Senado?

–Hay que hablar claro frente a la sociedad y decir lo que uno siempre piensa. Cuando yo ingresé en la Corte había dos vacantes que no se pudieron llenar y en ese momento nosotros no podíamos solucionar un caso muy importante como el “corralito”, que tenía toda la sociedad argentina convulsionada y había un fallo, que era el fallo Augustos, que en ese momento pesificaba y la gente perdía los ahorros. Y no teníamos mayoría. Entonces necesitábamos integrar la Corte. Después de mucho trabajo se resolvió, pero el doctor (Enrique) Petracchi fue al Congreso y ahí se dictó una ley donde se redujo la cantidad de miembros de la Corte gradualmente hasta cinco. No hace tanto tiempo de eso. Entonces, esa Corte de cinco funcionó; ahora somos tres. Lo que corresponde es integrar la Corte. Ampliarla es un tema difícil, primero porque pensemos en la población, en las inversiones. Si uno cambia la Corte, por ejemplo, la amplía a nueve, son seis ministros más. Eso crea un alto nivel de incertidumbre en todo el mundo, no solo en la Argentina. Por eso las Cortes tratan de ser estables. Si nosotros hablamos de inseguridad jurídica, lo que crea inseguridad jurídica es que puede cambiar todo la jurisprudencia. Porque, fíjense, yo pasé en la Corte 20 años y con cinco presidentes. La jurisprudencia, es decir, lo que nosotros hemos decidido, por ejemplo, en materia de Derechos Humanos, de los juicios de lesa humanidad, en materia de jubilados, protección de la movilidad, en materia de protección del ambiente, en todas las materias, fue siempre lo mismo, se mantuvo porque interpretaba la Constitución. El problema es que si todo eso cambia de golpe porque hay seis personas nuevas y no se sabe cómo va a resolver, generamos una enorme incertidumbre que puede paralizar no solo a la sociedad, sino a la economía.





–Hay una presión muy fuerte también sobre el tema del género. ¿Usted cree que debe estar regulado?

–Está regulado porque en el Decreto 222, que es el que se dictó cuando yo ingresé a la Corte en la época del presidente Kirchner, dice que debe haber propuestas de género, o sea, tiene que haber un equilibrio. No es una obligación legal, eso es cierto, pero sí es la idea. Yo creé en la Corte con mi presidencia la Oficina de la Mujer, junto con Carmen Argibay, que promueve las políticas de género y de igualdad. Nosotros en el Código Civil hemos incorporado la igualdad de género, o sea, es una política de Estado, no es algo que uno diga, bueno, yo opino distinto, no, es una política de Estado, entonces hay que apuntar al equilibrio de género, eso es correcto.



–Sobre la cantidad de integrantes, da la sensación que no se busca la eficiencia, sino poder colocar algún juez que responda a ciertos intereses. ¿Usted ve algo de eso en la discusión que se está dando?

–Esa es una discusión en todo el mundo hoy, porque, digamos, en Argentina también tenemos que discutir si nos interesa o no la independencia del Poder Judicial.

–¿Cree que a los políticos de este país les interesa esa independencia?

–Creo que cada vez menos, pero hay una razón de esto, es decir, si uno ve qué tipo de casos había hace 50 años en la agenda de un juez o una jueza, eran casos de un homicidio en materia penal, lesiones, y en materia civil un divorcio, la ejecución de un contrato. En los últimos años cambió totalmente, porque los tribunales tienen casos muy importantes de alto impacto económico, pensemos la sentencia sobre previsión, la sentencia sobre los derechos sociales, el derecho del trabajo, tienen un alto impacto en materia política, un alto impacto en materia penal, los casos de corrupción, un alto impacto en materia de lesa humanidad. Entonces son grandes casos que tienen una influencia muy importante. Los jueces tienen que ser independientes, en primer lugar. Es decir, tienen que tener la templanza de no caer en la opinión generalizada, porque a veces influye mucho la opinión. Hoy hay una sociedad muy mediatizada, sobre todo con las redes, entonces eso puede influir en muchos jueces y juezas. Cuidado, esa es la primera autocrítica. Los jueces tienen que resolver de acuerdo a la ley y no a las presiones. Tienen que tener templanza. Ahora, si no la tienen y lo que tienen es ideología, entonces claro, la tendencia es incluir gente de determinada ideología. Y fíjense que esto ahora es bastante común. Un juez dicta una sentencia, una jueza dicta una sentencia y se dice, sí, pero es porque es de tal sector. Esto es muy malo.

–¿Cómo se hace para prevenir ese efecto?

–Hay que hablar de los argumentos. Por eso nosotros en la Corte lo que hacemos es trabajar mucho los argumentos, la transparencia y divulgarlos. Por eso los medios de comunicación son tan importantes y nosotros hemos hecho una gran política en el Centro de Información Judicial y de convenios con los medios de comunicación para que ustedes expliquen los argumentos. Porque si la sociedad entiende los argumentos, vive mejor, estará de acuerdo o en desacuerdo, pero son argumentos. Ahora, si una sentencia es solamente porque el juez tiene determinada inclinación política o porque la jueza la designó determinado partido político, eso está muy mal.

Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, en el Streaming de La Voz. (Nicolás Bravo / La Voz)

–¿Qué considera que es lo más trascendente que dejó el Código Civil y Comercial que cumplió 10 años?

–Lo más trascendente es que es un Código pensado para los problemas concretos de la ciudadanía, de lo que viven todos los días las personas, los hombres y mujeres de este país. Yo estoy muy convencido de que vivimos una gran desconexión entre las instituciones y la sociedad, porque las instituciones terminaron pensando sobre sus propios problemas. Si uno mira la escena pública, lo que escucha nuestra gente son problemas de peleas entre sectores que integran la dirigencia y en realidad nuestra función es solucionar los problemas de la gente y no discutir entre nosotros. El Código fue pensado más en la demanda social que en la oferta. Este es un concepto importante porque hay que transformar de raíz todas las instituciones de este país y en gran parte del occidente, porque estamos en un verdadero fin de ciclo.

–¿A qué se refiere con fin de ciclo?

–Todas las instituciones en el mundo occidental han sido diseñadas para una época que ya no existe. Y la dirigencia en general está desarrollando un discurso enfocado en el pasado para una realidad que ya no existe y para un público que ya no lo escucha. Entonces esto produce una gran desconexión de las instituciones y la sociedad. No es hablar mal de la política, es que hay que transformarla de raíz.

–¿Usted cree que hay degradación institucional?

–Sí, en todo el mundo. Se habla con ideas del pasado para el futuro que es totalmente diferente. Porque hay muchas revoluciones al mismo tiempo. Está cambiando el mundo tecnológico, está cambiando la economía, porque ya es una economía ambiental. Está cambiando la sociedad, porque ya no es una sociedad de clases como existía cuando se formaron los partidos políticos. Es una sociedad de individuos. Toda esa base cambió, pero el discurso no cambió y las instituciones tampoco. Entonces van en una dirección y la gente va en otra.

–Las instituciones han dejado de ser representativas.

–Hay una crisis muy grande. Fíjense que se habla mucho de que, como no hay más discurso adecuado a la realidad, la democracia de argumentos se transformó en una democracia de imputaciones. Cuando uno ve cómo funciona, no solo en la Argentina, en todo el mundo occidental, es una democracia donde lo que hay son acusaciones, imputaciones, pero eso debemos cambiarlo. Debemos dar argumentos a la sociedad para que funcione. La política es muy importante para el funcionamiento social. Y hay que enfocarse en los problemas concretos.

Los conflictos Nación-Provincias

–Hay una gran cantidad de demandas de provincias contra el gobierno nacional. ¿Qué estado de la política describe eso? ¿Y hasta qué momento la Corte apela a la solución política de esos problemas?

–Para nosotros es un problema legal. En realidad, la Constitución establece el federalismo. Y nosotros dictamos los primeros fallos de la Corte en materia federal, trascendentes, en el año 2015 y fue uno en relación a Córdoba y también en el caso de Santa Fe y Entre Ríos. Es importante porque con anterioridad no hubo.



–¿Esos fueron los primeros planteos?

–Fueron las primeras sentencias importantes en materia de reconocimiento del federalismo. La Argentina es un país federal, de acuerdo a la Constitución, pero la tradición histórica y sobre todo la economía tiene mucho que ver con el centralismo. Entonces, esta es una tensión que es muy difícil de resolver porque viene de hace muchísimos años, pero que tenemos que resolver. Nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, la Constitución. Entonces, si las provincias van a la Corte, van porque creen que tienen un derecho, el Estado Nacional se defiende y nosotros dictamos una sentencia. Pero la idea del federalismo está en la Constitución. Esto es muy importante para explicar a las personas que nos escuchan: el federalismo tiene que existir.

Los vetos de Milei

–Si el Congreso rechazo los vetos, ¿hay argumentación jurídica para que el Ejecutivo acuda a la Corte?

–No puedo opinar sobre eso.

–Pero lo preguntamos desde lo técnico.

–Sí, es técnica, pero nosotros podemos llegar a tener el caso, creo que lo podemos tener y por más que sea técnica, no puedo opinar, lo tengo prohibido.

Las cárceles desbordadas

–¿Cómo está la situación carcelaria en el país y a qué distancia estamos de lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en las cárceles federales, sino también en las provinciales?

–Es muy mala la situación carcelaria en la Argentina desde todo punto de vista. En primer lugar, la función básica es impedir que un delito se siga cometiendo. Hemos visto muchos casos en los cuales los delitos se cometen desde la cárcel, en todos los ámbitos. En segundo lugar, la recuperación, la idea de recuperar. Sobre todo, hay muchos temas de gente muy joven. Entonces, a veces, ponerlos en las cárceles tal como las tenemos es una escuela para el delito y no para la recuperación social. Tenemos que repensar la política carcelaria. Y el otro gran tema es el narcotráfico. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la Corte no había grandes problemas de narcotráfico. Hace 20 años. No hace tanto. Desde ese entonces hasta ahora el problema aumentó. Aumentó considerablemente. Entonces ahí tenemos otro fracaso institucional. Realmente esto hoy es un problema en todas las ciudades del país. Este es otro tema central, porque cuando vemos las cárceles también hay mucho tema de droga de adicción. Entonces son temas centrales que, por eso digo, las instituciones a veces resuelven sus problemas, pero tenemos que abordar los problemas de las personas.

La condena a Cristina Kirchner

–¿Considera que se hizo justicia en la causa Vialidad en la que se condenó a Cristina Fernández?

–Ese es un tema que cada uno tiene derecho a opinar lo que considere conveniente. Nosotros lo que hemos recibido es un recurso de queja, en realidad las sentencias las dictó el Tribunal Oral, después la Cámara de Casación, y lo que la Corte recibió es un margen estrecho de análisis porque es el recurso de queja, y se resolvió por falta de fundamentación, es decir, no se entra al tema porque es un recurso de queja. Pero bueno, es legítimo que cada uno opine. Creo que todo el mundo tiene derecho a opinar y nosotros lo único que tenemos que hacer es resolver de acuerdo a la ley y de la misma manera que se resuelven todos los casos, es decir, imparcialmente. Si ustedes se fijan los recursos de quejas en la Corte, el 99% se resuelven así. Sí, es decir, tratamos de que la ley es igual para todos.



–Se especuló mucho respecto del momento en el cual se iba a tomar la decisión porque obviamente la expresidenta estaba lanzada con una candidatura. ¿Ese hecho representó una presión extra para usted?

–No, no. Nosotros hemos recibido presiones todo el tiempo desde que nació la Corte. Y desde que yo estoy hemos resuelto casos muy trascendentes de muchísima tensión social, institucional, económica. Cuando uno tiene una función de responsabilidad es de servicio a la población. Entonces, tiene que saber que hay presiones. Y si no tiene templanza, si no sabe soportarlas, bueno, mejor retirarse. El principal análisis que se tiene que hacer cuando se elige a alguien de responsabilidad, no solo en la corte, es la templanza, es decir, que tenga ideas claras y que las mantenga en el tiempo.

La “crisis” de Comodoro Py

–¿Qué opinión tiene del funcionamiento de Comodoro Py?

–El análisis que hacemos ahora es que está en una situación crítica porque está casi todo vacante. Hablan de Comodoro Pi, pero ya no existe el Comodoro Py. Es tremenda la situación porque, bueno, son cosas que han quedado. Comodoro Py se transformó en un nombre. La realidad es que los jueces que están actualmente están casi todos los juzgados vacantes. Entonces, ahí hay que tratar de nombrar gente correcta, respetar la carrera judicial. Pero el origen de los problemas que hay en el Poder Judicial es que tenemos que ponernos de acuerdo en que sea gente independiente, designarla bien, que no se politice, pero eso requiere sinceridad.

–¿La motosierra de Milei afectó el funcionamiento de la Justicia?

–No, no hay mayores problemas por eso. Lo que sí hay problemas son en cuestiones nuevas, como por ejemplo el sistema acusatorio en materia federal es algo que se discute mucho. No el sistema, no la ley, porque eso es correcto. Si no, lo ha dicho muy bien el procurador, los fiscales, lo han dicho también los jueces, hay muchos problemas de infraestructura. Acá no hay siquiera un lugar donde funcionar.

Presuntas coimas en Discapacidad

–¿Le sorprende todo esto que ha salido a la luz en estos días, vinculado a presunta corrupción en el gobierno del presidente Milei?

–No puedo opinar sobre eso, porque además hay causa judicial.

–Entendemos, pero usted habló de degradación de las instituciones y esto va en ese sentido.

–Lo que puedo decir es algo que a lo mejor pasa desapercibido: en los últimos años, en el Poder Judicial, hubo más casos de sentencias de corrupción que en toda la historia argentina.



–La percepción es que la Justicia es muy lenta en estos casos.

–Bueno, pero los datos son los datos.

–¿Y eso qué marca, que hubo más casos de corrupción o que la Justicia pudo trabajar?

–Que la Justicia trabajó. Hay muchísimas condenas. Y de muchos sectores, porque también acá debemos incluir las sentencias provinciales, hay muchos casos. Entonces hay épocas que se van actualizando los temas. Creo que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo, pero insisto, es un Poder Judicial que necesita, primero, que se cubran todos los cargos, y no solo a nivel federal, en todas las provincias. Segundo, que haya muchas más reformas de procesos más cercanos de la gente. Esta idea de que la gente tiene que ir al tribunal es una idea antigua. El tribunal tiene que ir a la gente. Hoy hay tecnología, hay procesos rápidos. Es decir, hay muchas transformaciones que hay que hacer, pero no lo vamos a hacer si todo el día estamos ocupándonos de discusiones entre nosotros. Hay que reenfocar las instituciones para reconectar, ese es el verbo, reconectar las instituciones con la sociedad.