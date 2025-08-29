La Convención Reformadora avanza con cambios clave en la Constitución provincial

La Convención Reformadora tratará este viernes la reforma de tres artículos de la Constitución e incorporará ocho nuevos temas.

Se reconoce a los Colegios y Consejos Profesionales creados por ley, reclamo histórico del sector.

La Libertad Avanza acompañará solo en Malvinas y la cláusula democrática, generando un inusual consenso con Unidos y sectores del PJ.

La cláusula democrática declara nulos los actos de fuerza contra el orden constitucional e inhabilita de por vida a sus responsables.

Se modifican los artículos 21 (Caja de Jubilaciones, “intransferible”), 5 (responsabilidad fiscal y sostenibilidad) y 18 (responsabilidad del Estado).

Se incorporan siete mecanismos de democracia semidirecta: iniciativa popular, referéndum, consulta, revocatoria, consejo económico y social, audiencias públicas y gestión social.

El séptimo plenario de la Convención Reformadora sesionará este viernes con un temario cargado de definiciones políticas e institucionales. Los convencionales se disponen a aprobar la reforma de tres artículos de la Carta Magna vigente e incorporar ocho nuevos puntos habilitados por la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. En total, son once los asuntos trabajados por la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, presidida por Germana Figueroa Casas (Unidos), que incluso convocó audiencias públicas con la participación de colegios profesionales y actores sociales.

Una de las modificaciones más destacadas es el reconocimiento expreso de los Colegios y Consejos Profesionales creados por ley, un reclamo histórico de esas instituciones que ayer celebraron frente a la Legislatura su incorporación en el futuro texto. El artículo que se votará sostiene: “La provincia reconoce la existencia de los Colegios Consejos Profesionales creados por ley”.

La jornada también tendrá un condimento político inesperado. Nicolás Mayoraz, presidente del bloque de La Libertad Avanza, anunció que su espacio presentará dictámenes de minoría en nueve de los once temas, pero acompañará los dictámenes de mayoría en dos: la cláusula democrática y el capítulo de Malvinas. La decisión generó un gesto inusual en el recinto: el presidente de la comisión redactora, Joaquín Blanco (Unidos), pidió un aplauso al resaltar la coincidencia entre Unidos, sectores del justicialismo y La Libertad Avanza.

La cláusula democrática será uno de los puntos centrales. El texto propuesto establece que la provincia garantiza la vigencia plena de sus instituciones aun en caso de intentos de interrupción del orden constitucional. Declara nulos los actos de fuerza contra el sistema democrático e inhabilita de manera absoluta y perpetua a quienes los lleven adelante para ocupar cargos públicos, además de excluirlos de conmutaciones de pena o indultos.

El articulado también avanza en materia de transparencia. Señala que todos los órganos provinciales deben observar principios de integridad, rendición de cuentas y publicidad de los actos de gobierno. Los funcionarios estarán obligados a presentar de manera actualizada y pública sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés, en línea con las normas de ética pública.

Respecto de los tres artículos de la actual Constitución que serán modificados, el más conflictivo fue el 21, vinculado al sistema previsional. Allí, Unidos aceptó incluir la palabra “intransferible” para la Caja de Jubilaciones, pese a la resistencia de los convencionales del PRO, que históricamente rechazaron esa definición.

El artículo 5 también será reformulado. Su nueva redacción establece que la provincia sostendrá el gasto público con recursos provenientes de la coparticipación federal, tributos, rentas, enajenación de activos, actividad económica propia y operaciones de crédito. Estas últimas no podrán destinarse a financiar gastos corrientes salvo en casos de extrema urgencia. Además, se incorporan principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con mecanismos obligatorios de control y rendición de cuentas.

El tercer artículo a revisar es el 18, sobre la responsabilidad del Estado. El dictamen precisa que la provincia y los municipios serán responsables por los daños que ocasionen, y que la ley establecerá el alcance de esa responsabilidad y los casos en que proceda el reembolso por parte de los funcionarios o agentes involucrados.

Otro capítulo de peso será el de los mecanismos de democracia semidirecta. El nuevo texto habilitará siete institutos: Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social. Algunos de ellos requerirán leyes específicas para reglamentar su aplicación, pero todos quedarán reconocidos como instrumentos de participación ciudadana.

Con estas definiciones, la Convención Reformadora busca modernizar la Constitución provincial y actualizarla frente a demandas sociales y políticas. El reconocimiento a los colegios profesionales, la cláusula democrática, la obligación de transparencia y la ampliación de los mecanismos de participación son vistos como pasos decisivos en ese sentido. Sin embargo, las diferencias internas en torno a temas previsionales y fiscales anticipan que el consenso no será total.

El plenario de este viernes será, de todos modos, un punto de inflexión: marcará el primer paquete de reformas constitucionales con amplio respaldo político y social, y abrirá la discusión sobre el rumbo institucional de la provincia en las próximas décadas.