Convención Reformadora[ "Surge una nueva arquitectura del poder"

La Convención Constituyente de Santa Fe aprobó reformas profundas que limitan la reelección a un solo mandato consecutivo para todos los cargos, incluido gobernador y vice.

Se elimina la mayoría automática en Diputados, que ahora tendrá 50 miembros elegidos por sistema proporcional.

Se terminan los fueros de proceso: los legisladores tendrán inmunidad de opinión pero podrán ser investigados judicialmente.

Se amplía el período ordinario de sesiones legislativas y se refuerzan los controles sobre el Ejecutivo.

El gobernador no podrá conceder indultos en casos de lesa humanidad, corrupción o violencia de género.

Los mandatos actuales no se computan, por lo que las nuevas limitaciones regirán desde 2027.

El plenario de la Convención Constituyente de Santa Fe aprobó este miércoles los dictámenes de mayoría de las comisiones de Legislativo y Ejecutivo que impulsan una reforma política de fondo. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la habilitación de la reelección del gobernador y vice, aunque limitada a un solo período consecutivo, junto con la clausura de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, la ampliación del período de sesiones ordinarias y la eliminación de los fueros que impedían avanzar en procesos judiciales contra legisladores.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, celebró la sanción de la reforma y destacó que se trató de un cambio profundo en la arquitectura institucional de la provincia. “Se le puso fin a la reelección indefinida en Santa Fe, a los fueros parlamentarios de proceso, a las mayorías automáticas y, claramente, surge una nueva arquitectura del poder, una mejora de la calidad institucional”, señaló.

Uno de los puntos que despertó más debate fue la posibilidad de que el actual gobernador pueda aspirar a un nuevo mandato. Bastía defendió la decisión: “Las limitaciones a la reelección indefinida legislativa van en armonía con la autorización de la reelección del gobernador y vice. Es parte de un proceso de cambio institucional y un compromiso asumido con la ciudadanía”.

En ese sentido, remarcó que la letra de la reforma establece que los ocho años de mandato se contarán a partir de 2027, aunque en el caso del gobernador se tomará como primer período el actual, para evitar una eventual extensión hasta 12 años. “Esto también es una limitación”, aclaró.

La aprobación de la reelección alcanzó 45 votos positivos: 33 del oficialismo, 3 del Frente para la Esperanza, 7 de Más para Santa Fe y 2 de Activemos. En contra se manifestaron 22 convencionales. Para Bastía, la votación reflejó una diferencia clave con el clima político nacional: “El gran ganador ha sido el diálogo. Mientras en la Argentina prima la crispación, en Santa Fe primó el consenso. La salida es colectiva, nunca individual”.

Cambios en el Poder Legislativo

La reforma establece que la Cámara de Diputados tendrá 50 miembros, elegidos por sistema proporcional, eliminando la mayoría automática que beneficiaba a la lista ganadora. Los mandatos durarán cuatro años y podrán renovarse por única vez en forma consecutiva.

Los requisitos para acceder al cargo serán tener 22 años y al menos dos años de residencia inmediata en la provincia. En el caso del Senado, se mantiene la representación de un senador por departamento, con un mínimo de 25 años de edad y residencia inmediata de dos años.

Además, se amplía el período de sesiones ordinarias: comenzará el 15 de febrero y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Se eliminaron los fueros de proceso, quedando solo la inmunidad de opinión. Para un arresto será necesaria la autorización de la cámara correspondiente, salvo que exista condena penal firme por delitos dolosos. El Ejecutivo, por su parte, deberá enviar informes periódicos al Legislativo para reforzar los mecanismos de control.

Cambios en el Poder Ejecutivo

El gobernador y el vice podrán ser reelegidos solo una vez, con mandatos de cuatro años coincidentes con los legislativos. Para acceder al cargo se exigirá tener 30 años y cinco años de residencia inmediata en la provincia.

Se restringen las facultades de indulto y conmutación de penas: no podrán concederse en casos de delitos de lesa humanidad, corrupción y violencia de género. También se mantiene el régimen de designación de ministros, quienes tendrán responsabilidad política frente a la Legislatura.

Disposiciones transitorias y espíritu de la reforma

La convención definió que el primer mandato computable será el que comience después de la reforma, por lo que los actuales mandatos no se verán afectados. En consecuencia, legisladores y autoridades podrán extender su permanencia hasta 2035.

Bastía resaltó que las modificaciones acompañan los ejes de la gestión de Maximiliano Pullaro, que impulsa reformas ligadas a la transparencia, la responsabilidad fiscal, la seguridad y la participación ciudadana. “Defendemos la ficha limpia, entendemos la seguridad como un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. Cuidar los recursos públicos es central. Hemos escuchado a instituciones, mutuales, cooperativas, empresas e industrias”, afirmó.

Con la sanción de estos cambios, Santa Fe se convierte en una de las provincias con mayor aggiornamento constitucional en las últimas décadas, en un proceso que busca equilibrar la estabilidad política con mayores controles, límites al poder y más transparencia en la vida pública.