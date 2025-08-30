Hagman cuestiona a LLA por retirarse de la Comisión Investigadora de Libra

Itai Hagman criticó a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) por retirarse de la Comisión Investigadora de Libra justo al votar la designación de autoridades.

El diputado nacional de Unión por la Patria y candidato en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, lanzó este jueves fuertes críticas contra los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) por su retiro de la Comisión Investigadora de Libra en el Congreso, justo en el momento en que debía votarse la designación de sus autoridades.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Hagman sostuvo que “pareciera que se les hizo costumbre: en este momento, los diputados que responden al Gobierno se están escapando de la Comisión Investigadora de Libra en el Congreso”. Con estas palabras, el dirigente del Frente Patria Grande denunció lo que consideró una estrategia deliberada para obstaculizar el avance del órgano de investigación.

El diputado cuestionó que los legisladores libertarios “ninguno puede hilvanar un argumento razonable sobre por qué se niegan a que se forme la comisión”. Además, los acusó de incumplir lo votado en el recinto, recordando que el cuerpo legislativo había aprobado previamente la creación del espacio destinado a analizar las presuntas irregularidades vinculadas a la causa Libra.

En su mensaje, Hagman hizo un señalamiento directo al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “Tanto miedo a que se investigue la estafa que pergeñaron el Presidente y su hermana Karina solo los deja en evidencia”, afirmó. Con esto, el diputado buscó poner en el centro de la polémica a los principales referentes del oficialismo, sugiriendo que la negativa de LLA a participar de la comisión responde a un intento de proteger intereses propios.

La causa Libra se convirtió en los últimos meses en uno de los temas más sensibles para el oficialismo, con acusaciones de irregularidades que alcanzan a funcionarios y allegados al presidente. Hagman, quien encabeza la lista de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, ratificó su posición crítica y denunció que la retirada de LLA constituye una maniobra para frenar el trabajo de investigación y evitar que se esclarezcan posibles irregularidades.

La Comisión Investigadora tiene por objetivo analizar la operatoria financiera de Libra, en la que se investigan movimientos y decisiones que podrían haber generado perjuicios económicos. La ausencia de los legisladores libertarios en la sesión de votación de autoridades genera cuestionamientos sobre la transparencia y el compromiso del oficialismo con los procesos de control parlamentario.

El episodio se suma a un contexto político tenso en el Congreso, donde los cruces entre la oposición y el oficialismo se intensifican a medida que se acercan las elecciones nacionales. La actitud de LLA podría ser interpretada como un intento de minimizar repercusiones políticas, mientras que figuras como Hagman buscan poner de relieve la necesidad de que los poderes legislativos funcionen de manera autónoma y efectiva.

En definitiva, el planteo de Hagman no solo apunta a señalar la inasistencia de LLA, sino también a vincular la maniobra con la conducta del presidente Milei y su entorno cercano. La disputa en torno a la Comisión Investigadora de Libra refleja las tensiones internas y las estrategias de los diferentes bloques legislativos frente a investigaciones que podrían tener impacto político y judicial, a pocas semanas de las elecciones.

El debate sobre la participación de los libertarios en la comisión promete continuar en las próximas semanas, mientras el Congreso y la opinión pública siguen de cerca los movimientos de los legisladores y las implicancias de la causa Libra para la administración nacional.