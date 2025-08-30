Unidad federal y espaldarazo electoral: Pullaro y Schiaretti respaldan a Valdés en Corrientes

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) visitaron Corrientes para respaldar al gobernador Gustavo Valdés y su hermano, Juan Pablo Valdés, candidato a la gobernación.

En la recta final de la campaña electoral en Corrientes, la capital provincial fue escenario de un encuentro político de alto impacto: el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti se mostraron junto a Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, en un gesto de respaldo y unidad federal. La presencia de los dirigentes buscó reforzar la candidatura de Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador, quien aspira a mantener la gobernación en manos de la Unión Cívica Radical (UCR).

La visita se enmarcó dentro del espacio Provincias Unidas, una iniciativa que promueve la integración productiva y económica de las provincias del interior. Durante la jornada, Pullaro y Valdés suscribieron un convenio estratégico para establecer una conexión fluvial entre Villa Ocampo y Bella Vista, un proyecto destinado a abaratar costos logísticos, potenciar la competitividad regional y fortalecer el comercio en el Litoral. Para Pullaro, esta iniciativa es “una herramienta concreta para impulsar la integración regional y generar igualdad de oportunidades en cada localidad”, y destacó la reactivación del Puerto de Villa Ocampo como un eje clave para el desarrollo económico.

Por su parte, Schiaretti participó del acto de cierre de campaña en el Club San Martín, donde elogió la gestión de Valdés y subrayó la capacidad del gobernador correntino para equilibrar las finanzas públicas y al mismo tiempo implementar políticas de inclusión social, incluso frente a la falta de apoyo del gobierno nacional. Entre las obras estratégicas que destacó se encuentran el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico provincial, la recuperación de los esteros del Iberá y la inauguración del nuevo Museo de Arte Contemporáneo.

Gustavo Valdés, en tanto, agradeció el respaldo de sus pares y remarcó la histórica relación entre Santa Fe y Corrientes. “Nuestra integración sigue siendo la misma y nuestros pueblos ahora se van a poder acercar de manera mucho más fácil. Eso nos va a permitir comercializar más barato y fortalecer nuestro sistema productivo”, señaló, refiriéndose al acuerdo fluvial firmado previamente con Pullaro.

El encuentro tuvo un marcado contenido electoral. La foto conjunta de Pullaro, Schiaretti y Valdés no solo representó un gesto de unidad, sino que también consolidó la imagen de un bloque federal como alternativa dentro del escenario político nacional. En este sentido, Provincias Unidas se proyecta como un articulador de consensos en el interior del país, ofreciendo un contraste con la polarización que domina la política en la esfera central.

La estrategia de la UCR en Corrientes se apoyó en mostrar gestión, alianzas políticas y respaldo institucional como pilares para garantizar continuidad. Durante el acto de cierre, que congregó a militantes y dirigentes de la provincia, los mensajes de los gobernadores y referentes se centraron en la importancia de la integración regional, el desarrollo económico y el federalismo como eje de la agenda pública. La jornada evidenció cómo las alianzas interprovinciales y los gestos de apoyo político pueden jugar un papel decisivo en la consolidación de candidaturas locales y en la proyección de un espacio federal sólido.

Con estos movimientos, la UCR y sus aliados buscan cerrar la campaña reforzando la narrativa de unidad, gestión y desarrollo, mientras se espera que los comicios del próximo domingo confirmen la continuidad de la administración Valdés y la fuerza del bloque Provincias Unidas en la política del interior. La combinación de respaldo político, acuerdos estratégicos y actos de cierre bien articulados muestra un despliegue electoral que pone énfasis en la integración regional y la capacidad de generar consensos más allá de la esfera nacional.

En síntesis, la visita de Pullaro y Schiaretti a Corrientes constituyó un espaldarazo electoral y un mensaje político claro: la continuidad de la UCR en la provincia y el fortalecimiento de un bloque federal que promueve la integración, la infraestructura productiva y el desarrollo económico regional como ejes centrales de su gestión y de su proyección futura.