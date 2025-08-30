Franco Colapinto habló tras ser noveno en los entrenamientos del GP Países Bajos: “Este auto es raro”

“Este auto es más raro, y es un poco tratar de entender por qué”, aseguró Colapinto en diálogo con ESPN tras ser noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos.

El pilarense definió la jornada como “un día decente” sin dejarse llevar por la euforia del puesto nueve tras haber finalizado 18° en la PL1: “Cuando tengo grip (agarre) salen las vueltas más fácil, y está ahí el tiempo. Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando, pero es un buen paso. Me cuestan mucho las curvas lentas, es donde más tiempo pierdo”.

Por último, Colapinto calificó a su auto como “indescifrable”, explicando que con pequeños retoques se producen grandes cambios en el rendimiento.

Cómo sigue el GP de Países Bajos para Franco Colapinto

Sábado 30

P3 6:30 y Qualy 11:00 hs

Domingo 31

Carrera 10:00 hs

Fuente: 442