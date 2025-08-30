La queja que tiene a Novak Djokovic y a todo el tenis en vilo: por qué hay olor a marihuana en el US Open

En estos momentos se está llevando a cabo uno de los torneos más importantes del mundo: el US Open 2025. Lo que debería ser un evento con el protagonismo situado dentro de las canchas, tiene el foco puesto en lo que pasa del lado externo. Es que, aunque suene insólito, ya son varias las denuncias sobre el olor a marihuana dentro del complejo del Abierto de Estados Unidos.

Desde que en Nueva York aprobaron el consumo recreativo de cannabis en 2021, el tenis no estuvo exento de las consecuencias. Este dilema afecta a espectadores desde hace varios certámenes pero también a los jugadores, que ya empezaron a manifestarse en contra y a hacer públicas sus opiniones al respecto de esta problemática que los perjudica a la hora de disputar los partidos.

Lo cierto es que Novak Djokovic rompió el silencio y se refirió a la polémica sobre el insoportable olor a marihuana en el US Open. “Se siente en todas partes. De hecho, se siente más que en ningún otro lugar. A algunos les molesta más, a otros menos, a mí personalmente tampoco me gusta ese olor, ni siquiera el hedor, pero aquí está permitido…”, expresó el tenista serbio.

Esta medida permite que cualquier ciudadano mayor a 21 años, puede portar libremente hasta tres onzas (alrededor de 85 gramos) de cannabis para uso propio. Esto derivó en dicho dilema y fue allí cuando Nole agregó: “De alguna manera hay que aceptarlo como es, pero la realidad es que se siente en todas partes, desde las pistas de entrenamiento hasta que entrás al partido”.

La norma que se implementó hace solo 4 años ya tiene resultados significativos, donde los protagonistas se ven afectados. Es que con el paso de los torneos, se incrementó considerablemente la frecuencia con la que los espectadores consumen la sustancia en las instalaciones de la competición y generan esta molestia a los deportistas y también a los fanáticos de la disciplina.

Sin embargo, Djokovic no fue el único tenista que se expresó totalmente en contra de este nuevo permiso en la reconocida ciudad estadounidense. Es que Casper Ruud no dudó en revelar su tajante postura y ante eso, declaró: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”.

En la misma línea que los jugadores mencionados, Alexander Zverev fue otro tenista que en 2023 hizo referencia a este tema. “La pista 17 huele como la habitación de Snoop Dogg”, afirmó en referencia al famoso rapero norteamericano. E inmediatamente después de esa frase y con un tono claramente sarcástico, el alemán agregó: “Estoy muy feliz por ellos”.

