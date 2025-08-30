El escándalo que envuelve a dos futbolistas argentinos en Inter de Porto Alegre: rumores de infidelidad, un triángulo amoroso y pelea en el vestuario

El club brasileño Internacional de Porto Alegre se encuentra inmerso en un extraño escándalo que involucra a cuatro jugadores, acusados de mantener encuentros extramatrimoniales con la hija de un influyente miembro del club, según reportó el Portal LeoDias a lo largo de julio y agosto de 2025. Los hechos habrían provocado una fractura interna en el plantel, con fuertes repercusiones tanto en el ambiente deportivo como personal de los futbolistas.

La primera señal pública sobre la situación surgió el 29 de julio, cuando el mencionado medio enfocado en temas vinculados al espectáculo reveló que cuatro jugadores del primer equipo de Inter mantenían reuniones privadas y secretas con una joven identificada como hija de un empresario ligado al club. De acuerdo con el sitio, estas citas ocurrían en lugares remotos de Porto Alegre y estaban marcadas por un sigilo extremo por parte de los deportistas. La joven relató que los acercamientos comenzaron mediante interacciones digitales y el uso del “modo temporal” en Instagram, estrategia que permite que los mensajes se eliminen automáticamente tras ser vistos, lo que dificultaba dejar evidencia de los contactos.

Los cronistas Giovanne Menezes y Juan Víctor aseguraron en el artículo que la mujer involucrada en el tema les reveló que “los contactos comenzaban de forma sutil”, con “‘me gusta, mensajes con tono jocoso y uso recurrente del modo temporal en Instagram” según afirmaron.

En uno de estos episodios, ocurrido el 10 de julio, uno de los futbolistas acordó un encuentro con la joven en una estación de servicio de la zona sur de Porto Alegre, desplazándose en una Volkswagen Amarok V6. Según el testimonio, esa reunión incluyó un intercambio físico y conversaciones de tono íntimo dentro del vehículo. Este sitio web afirmó que la joven advirtió la actitud distante por parte del jugador y que la mecánica se repetía con otros atletas, que mantenían el secreto bajo temor constante a ser descubiertos por sus respectivas parejas.

“Besos, caricias, conversación picante, ambiente tenso. Me halagaba, me decía que estaba buena, que quería saber qué quería que me hiciera”, fue el relato de la mujer en cuestión, según replicó el citado medio.

Sólo un día después de este primer informe, el 30 de julio, el Portal LeoDias identificó públicamente al primer futbolista supuestamente implicado: Alexandro Bernabei, lateral izquierdo argentino de 24 años, casado y con una hija pequeña. El portal brasileño difundió supuestas capturas de chat, acusando al ex futbolista de Lanús de estar implicado en el escándalo y asegurando que se había visto con la mujer en una gasolinera. La situación escaló cuando la esposa de Bernabei, Val Di Pompo, recibió un mensaje directo de la joven, informándole sobre la relación extramatrimonial de su esposo.

El pasado 8 de agosto, Bernabei difundió un comunicado en sus redes sociales donde aseguró ser “objeto de un intento de chantaje que involucra la divulgación indebida de material de carácter estrictamente personal”. “Las medidas pertinentes ya están siendo tomadas junto a las autoridades competentes para identificar y responsabilizar a los involucrados. Bernabei pide disculpas a su familia, que es lo que más le importa, y al Sport Club Internacional, por las molestias ocasionadas”, señaló el mensaje.

Pero el escándalo tomó nuevos tintes en agosto. El 21, tras la eliminación del equipo colorado frente al Flamengo en la Copa Libertadores, el portal brasileño publicó una nueva entrega sobre el caso, centrada en el supuesto involucramiento de Braian Aguirre, lateral derecho argentino. Según la información, Café, también surgido de la cantera de Lanús, mantenía comunicaciones con una fanática del Inter mediante mensajes temporales y habría concertado encuentros con esta mujer. El periodista aseguró incluso que el argentino habría utilizado su apartamento, ubicado cerca del centro comercial Iguatemi de Porto Alegre, en ausencia de su esposa.

El portal presentó como evidencia una captura de pantalla de un mensaje explícito enviado por Aguirre, donde el jugador expresa sus intenciones sexuales. Además, detallaron que el futbolista solía manifestar interés por las historias de la mujer en redes sociales, generando una interacción constante y discreta.

La creciente exposición mediática repercutió directamente en el ánimo del plantel y en la dinámica interna del equipo. En las últimas horas, el Portal LeoDias consignó que la situación había provocado tensiones graves en el vestuario del Inter, al punto de desatar un enfrentamiento físico. El incidente habría tenido lugar tras la derrota del club frente al Cruzeiro en el estadio Mineirão, el 23 de agosto. “Wesley habría reprendido duramente al lateral por su bajón en el rendimiento y por la exposición que el caso de traición causó al equipo. Alan Patrick, capitán y referente, habría salido en defensa del argentino y habría causado un verdadero revuelo en el lugar. Al menos otros cinco jugadores tuvieron que contener a Wesley y Bernabei, que llegaron a las manos. Cabe destacar que los dos jugadores son titulares y ocupan el mismo lado del campo: el izquierdo”, indicaron citando fuentes del vestuario y aclarando que Inter no contestó la consulta sobre este tema.

El tema que instaló el Portal LeoDias apunta a que estos problemas internos están afectando a la vida privada de Bernabei –a quien se le endilgan en este sitio otras relaciones extramatrimoniales– y al rendimiento dentro del campo. Si bien hasta el momento el escándalo no había trascendido más allá de los informes de este medio, en las últimas horas el tema llegó a otros diarios del país.

Por el momento, Internacional de Porto Alegre ha declinado hacer comentarios públicos respecto a la investigación interna y los episodios ocurridos en su plantel, manteniendo la confidencialidad en torno a los jugadores identificados hasta ahora.

Vale destacar que el presente futbolístico del Inter de Porto Alegre no es el mejor. El conjunto colorado viene de quedar fuera de la Copa Libertadores en octavos de final a manos de Flamengo y en octavos de final de la Copa de Brasil contra Fluminense. Además, el fin de semana sucumbieron 2-1 contra Cruzeiro por el Brasileirao y cayeron al puesto 13°, lo que los priva de clasificar a cualquier competencia internacional

