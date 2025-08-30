El kit especial que llevaron Los Pumas a Australia para hacerle frente a un viaje en el que atravesarán 13 husos horarios

El reciente triunfo de Los Pumas sobre los All Blacks en Buenos Aires por el Rugby Championship ha generado un clima de entusiasmo inédito en Argentina, justo antes de que el seleccionado nacional afronte una de las giras internacionales más exigentes de su historia. El itinerario internacional comienza con un largo viaje a Australia, en el que atravesarán 13 husos horarios y el elenco albiceleste mostró en sus redes sociales el kit especial que llevó la delegación para afrontar el extenso periplo.

Los dirigidos por Felipe Contepomi se medirán ante los Wallabies en dos encuentros: el primero el 6 de septiembre, en Queensland y el segundo, siete días después en Sídney. Este tramo inicial de la gira representa un desafío logístico y físico, ya que el equipo deberá adaptarse a diferentes husos horarios y mantener el rendimiento lejos de su público habitual.

Con eso en mente, Los Pumas llevaron una serie de elementos que les permitirá minimizar los efectos del jet lag. Según detalló la cuenta oficial del representativo nacional, el kit cuenta con: instrumentos de recuperación como pelotas de masajes y medias de compresión, accesorios para dormir y descansar mejor como antifaces, bandas nasales y cintas bucales.

Además, para evitar la fatiga y mantener el físico de la mejor manera, cada uno de los jugadores tiene a su disposición, en un bolso personal, suplementos necesarios para prevenir las carencias que un viaje de este tipo puede provocar en los deportistas.

Por primera vez, el equipo dirigido por Contepomi venció como local a Nueva Zelanda con un marcador de 29-20, un resultado que no solo marcó un hito deportivo, sino que también sirvió como despedida ante el público argentino en el estadio José Amalfitani antes de iniciar un extenso periplo por tres continentes.

Luego de la serie en Oceanía, la delegación argentina realizará una breve estadía de recuperación antes de trasladarse a Sudáfrica. El 27 de septiembre, el seleccionado enfrentará a los Springboks, en un contexto donde la gestión de los tiempos de traslado y la adaptación a nuevas condiciones serán determinantes, dada la seguidilla de partidos frente a equipos que han sido campeones mundiales en los últimos años.

La última etapa de la gira llevará a Los Pumas a Europa, donde el equipo viajará a Londres para disputar el cierre del Rugby Championship en el estadio de Twickenham. En esta ocasión, el conjunto argentino actuará como local administrativo ante los campeones del mundo, con el objetivo de culminar la travesía con una actuación destacada en uno de los escenarios más emblemáticos del rugby internacional.

El impulso anímico que representa la victoria ante los All Blacks se percibe como un factor clave para afrontar una experiencia de tal exigencia. Se anticipa que, a lo largo de la gira, el cuerpo técnico implementará actividades de recuperación y ajustes tácticos en cada escala, considerando la extensión del viaje, los cambios de horario y la calidad de los rivales.

El cronograma de partidos del Rugby Championship establece que Australia recibirá a Argentina el 6 de septiembre a las 1:30, mientras que Nueva Zelanda enfrentará a Sudáfrica ese mismo día a las 4:05.

La cuarta fecha contempla un nuevo duelo entre Australia y Argentina el 13 de septiembre a la 1:00, seguido por el choque entre Nueva Zelanda y Sudáfrica a las 4:05. En la quinta jornada, los All Blacks se medirán con los Wallabies el 27 de septiembre a las 2:05, y los Springboks recibirán a Los Pumas ese mismo día a las 12:10. Finalmente, la sexta fecha incluye el partido entre Australia y Nueva Zelanda el 4 de octubre a las 6:45, y el enfrentamiento entre Argentina y Sudáfrica a las 10:00.

Fuente: Infobae