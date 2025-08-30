Aseguran que Wanda Nara tiene un “ejército de trolls” contratados para criticar a la China Suárez en redes

Desde hace algún tiempo, sobre Wanda Nara recaen algunas sospechas sobre sus manejos en redes. Algunos usuarios la acusan de alterar sus posteos para mostrar únicamente comentarios positivos, y peor aún, se habla de la existencia de un “ejército” de haters, cuyo propósito es atacar a la China Suárez en su cuenta de Instagram.

De las dos teorías, Fernanda Iglesias respalda la existencia del mencionado grupo. En Puro Show (eltrece), la periodista armó en una pizarra las supuestas conexiones y aseguró que son fans de la empresaria que a cambio de dinero o la promesa de conocerla, tienen por tarea escrachar a la ex Casi Ángeles: “Están guionadas. Instalan un tema en redes. Los emojis que siempre hay que usar son estos: la caca, la zorra y el vómito”.

Sobre esta línea, Iglesias comentó que Wanda no sería quien dirige a estas personas ni instalaría las temáticas. Esta “operación” estaría a cargo de Luciana Campill, amiga de la blonda que se dedica a la kinesiología, y además, forma parte del grupo “Las payarolas” de la mediática.

“Es la que dice, por ejemplo, ‘ahora hay que decir que hay que pagar la cuota alimentaria’, ‘ahora hay que decir cuántos viajes hacer’. Es la que baja línea de lo que hay que mandar a decir”, explicó la panelista.

De hecho Fernanda sostuvo que el asunto escala a instancias internacionales, pues Campill se apoyaría en una presunta mujer marroquí y residente en España, Nawuala Mohamed. Su tarea sería dirigir grupos de trolls desde fuera de Argentina. “Luciana se comunica con esta mujer que es marroquí y que dice ser psicóloga experta en violencia vicaria. Descubrimos, no solo que no es psicóloga, sino que trabaja en un ferry”, contó.

Fuente: TN