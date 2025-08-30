La dura amenaza de Mauro Icardi y la promesa a sus hijas: "Voy por todo, y contra todos"

Mauro Icardi, utilizó una vez más, sus redes sociales como un escenario para hacer catarsis. Y es que, el deportista compartió en sus historias de Instagram una imagen cargada con amenazas y acusaciones directas que, rápidamente se viralizaron. Aunque la instantánea no tiene destinatario de manera visible, mucho se ha empezado a especular al respecto.

Fue durante el programa A la tarde, donde Cora Debarbieri presentó la polémica historia del delantero del Galatasaray. La panelista destacó la manera en la que Icardi construyó la publicación y resaltó el hecho de que se encuentra en un momento decisivo a nivel personal.

La contundente frase de Mauro Icardi

Durante la emisión del programa, Cora Debarbieri describió irónicamente la situación de Mauro Icardi: “Está disfrutando un poco de la China Suárez, los hijos de la China, de Estambul, la casa y la mar en coche”, comenzó. Dicho esto, la panelista leyó la imagen que el deportista había subido a sus historias de Instagram.

“Tarde o temprano, la máscara deja al descubierto lo que hay debajo. Como dije durante nueve meses, tarde o temprano, la verdad siempre triunfa”, escribió Icardi. Sin embargo, el punto más fuerte de su sentencia fue: “¿Qué esperaban de esta manga de estafadores? Nada bueno, está claro”.

Fuente: caras.perfil.com