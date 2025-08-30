Rosario se consolida entre los cinco destinos más visitados de Argentina

Rosario fue el 5° destino más visitado de Argentina en junio, mes en el que recibió más de 37 mil viajera/os que pernoctaron en la ciudad y en el que alcanzó una tasa de ocupación de habitaciones de casi el 50% durante fines de semana —por encima de la media a nivel país—, según la encuesta de ocupación hotelera elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este marco, la secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y la secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard, brindaron una conferencia de prensa para analizar el crecimiento de visitantes en la ciudad.

Durante la conferencia ofrecida en el Ente Turístico de Rosario (Etur), Mattheus afirmó que "Rosario se viene consolidando como destino turístico, estando entre los destinos más elegidos a nivel nacional", y se explayó: "Durante el mes de abril quedó sexto, mayo y junio ya quedó en el quinto lugar. Y vale la pena destacar que durante estos tres meses Rosario no sólo se consolidó como destino turístico, sino que fue el único destino que fue creciendo en cuanto a número de visitantes. Por otro lado, este junio 2025 tuvimos un 30% más de visitantes con respecto al mes de junio de 2024".

De acuerdo al análisis de la funcionaria municipal, este crecimiento "está relacionado en primer lugar con una firme decisión política del gobierno municipal y provincial de apostar a Rosario como destino turístico, de recuperar la paz social, de trabajar en sinergia con el sector público y de manera mancomunada entre los gobiernos municipal y provincial, y de llevar adelante una fuerte política de promoción del destino afuera y apostar a los eventos en la ciudad de Rosario".

"El mes de junio sin lugar a dudas debería ser el mes de la bandera y Rosario debería seguir creciendo año tras año porque Rosario es la cuna de la bandera y tiene todo para mostrar", destacó Mattheus.

Los destinos turísticos más visitados durante junio fueron —siempre de acuerdo al informe del Indec publicado el pasado 20 de agosto—: Mar del Plata (Buenos Aires) con 47.506 viajeros, Puerto Iguazú (Litoral) con 43.923, San Carlos de Bariloche (Patagonia) con 41.147, ciudad de Mendoza (Cuyo) con 39.560, Rosario (Litoral) con 37.065, y ciudad de Salta (Norte) con 33.269.

De esos 37.065 viajera/os que visitaron la ciudad durante junio y que pernoctaron al menos una noche en la cuna de la bandera, 33.071 fueron residentes argentinos, mientras que 3.994 fueron personas no residentes. La estadía promedio en la ciudad fue de 1,7 noches y la tasa de ocupación de habitaciones y unidades fue del 40,5%, elevándose al 48,3% durante los fines de semana. Estos últimos guarismos superaron la media nacional para el período, que registró un 39,2% en fines de semana.

Consultada sobre el impacto económico en la ciudad por la llegada de más visitantes, Mattheus subrayó: "Si bien estamos viendo que el crecimiento de Rosario como destino turístico impacta fuertemente en la ocupación hotelera, inclusive mucho más que en otros destinos, también lo que hacemos todos los meses es medir el impacto económico, porque entendemos justamente eso, que el turismo es una actividad que dinamiza la economía, que impacta no solo en la hotelería sino también en la gastronomía, en los comercios minoristas, en los espectáculos".

Según datos del Ente Turístico de Rosario, durante junio pasado el impacto económico producto del movimiento turístico en la ciudad alcanzó los $21.787.264.210. Otro dato a destacar, de acuerdo a una medición de la experiencia de turistas a través del contacto con las y los huéspedes en distintos hoteles, es que el 90% de las personas encuestadas en aquella oportunidad indicaron que se sintieron seguras durante su estadía en Rosario.

En ese sentido, es importante destacar que el 99% de las y los visitantes calificaron su experiencia en la ciudad como positiva, describiéndola como “excelente”, “muy buena” o “buena”. Y el 99% también manifestó su intención de volver a visitar la ciudad.

En el marco de esta encuesta, el ministro de Producción ponderó que estos datos son "fruto del resultado del trabajo en equipo entre la Municipalidad y la provincia", y recordó: "Antes de que asumiéramos nosotros el gobierno, estuvimos aquí en esta misma oficina, hablando con la misma secretaria, sobre cómo íbamos a potenciar a Rosario en un contexto difícil. Teníamos índices muy altos de inseguridad y el principal objetivo era recuperar a Rosario de lo que nunca debió dejar de haber sido: siempre fue el lugar de sede de eventos, de congresos, de visitas y eso se había perdido".

"Y también recuerdo que en septiembre se hizo el mismo evento que se va a volver a hacer ahora, que es el Santa Fe Business Forum del 1 al 5, y fue como un momento bisagra: vinieron 250 compradores de más de 40 países, vinieron más de 30 embajadores a la ciudad, estuvieron más de 3 días y eso fue un antes y un después también para Rosario en todo sentido", aseguró Puccini, y añadió: "Creo que reposiciona a la ciudad y esto es trabajo, también es empleo. Recordamos cómo la gastronomía, la hotelería venía muy golpeada por la pandemia, y venía muy golpeada con la inseguridad, y hoy estamos en otra situación. Y lo queremos consolidar con eventos que ponen a Rosario en el nivel de jerarquía".

En la misma línea la secretaria provincial de Turismo destacó que "este dato no fue una casualidad, es producto de un trabajo que venimos haciendo con el ministro de Desarrollo Productivo potenciando la actividad turística", y agregó: "Estamos esforzándonos mucho en lograr que no solamente Rosario, sino todas las ciudades de la provincia tengan niveles altos de aceptación en cuanto a sus eventos, y en ese sentido hemos tomado los últimos 20 eventos más destacados de este año y dimos cuenta que más de 3 millones y medio de santafesinos, de turistas, de excursionistas y gente de la Argentina vino a la provincia a disfrutar, con un alto impacto económico de más de 247.000 millones de pesos".

"Y decimos que esto no es casualidad porque realmente las obras de infraestructura, las mejoras en aeropuertos, lo que estamos haciendo en todo lo que es materia de rutas, creo que indica que la conectividad y la cantidad de actividades que se pueden hacer es el plafón para lograr que estemos recuperando presencia nacional e internacional en un contexto en donde Argentina está cara, pero el turismo de cercanía es la apuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe y lo estamos haciendo con muchos ejemplos muy concretos, con programas puntuales", expresó Aeberhard.

Cabe recordar que Rosario vivió un mes de junio muy particular, con las celebraciones del Mes de la Bandera como atractivo, oportunidad en la que mostró todo su potencial turístico con una propuesta que combinó emoción, historia y una agenda cultural y recreativa diversa. En este marco, miles de alumnas y alumnos de diversas provincias participaron de las promesas a la bandera, acompañados por sus familias y docentes.

Al movimiento de las promesas, durante el fin de semana largo del 20 de junio se le sumaron eventos de gran convocatoria, como lo fue el realizado por Olga en el Monumento con cerca de 40.000 personas, el recital de Lali, o la enorme fiesta popular del Día de la Bandera, en la cual transitaron a lo largo de toda la jornada unas 350.000 personas. A todo eso, se le sumó una nueva edición del Maratón de la bandera, del cual participaron una gran cantidad de visitantes entre los más de 4.000 inscriptos.

Con todo, este crecimiento sostenido a nivel turismo de la ciudad es consecuencia de un modelo de ciudad que apostó a la planificación, la mejora de los servicios, el vínculo con el sector privado y una promoción turística estratégica.

