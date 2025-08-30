Los "trapitos": Un viejo problema no resuelto que en cualquier momento le explota a Viotti

La grave problemática de los "trapitos" fue heredada por Leonardo Viotti. Viene desde hace mucho tiempo, y en la gestión de Luis Castellano no se le ofrecieron a la ciudadanía las soluciones necesarias. Se "hizo la plancha" con medidas ineficaces, y era lógico que en algún momento la "bomba" iba a explotar.

Hoy resulta imposible estacionar el auto en las principales arterias de la ciudad. La insistencia de los "trapitos" para cuidar o lavar el vehículo se vuelve casi insoportable, y las situaciones llegan a un punto peligroso en donde, generalmente, el conductor de la moto o el auto claudica en pos de evitar un mal momento.

Siempre sostenemos que es injusto generalizar, ya que hay quienes lo hacen dignamente y desde hace años, ganándose el respeto y la confianza de la gente. Sin embargo, en este último tiempo han surgido nuevos personajes que habitualmente están pasados de droga y de alcohol, lo que vuelve la situación peligrosa.

Los comerciantes son quienes, en muchos casos, pagan las consecuencias, pues mucha gente evita los lugares donde la presencia peligrosa de los "trapitos" es constante. La problemática, como lo dijimos anteriormente, fue heredada por Viotti, pero es necesario que el actual intendente arbitre los medios para regular esta actividad. Hay que dar tranquilidad a los automovilistas, motociclistas y transeúntes; así como están las cosas, es imposible continuar.

Valeria Soltermam, en su campaña electoral, prometió encontrar una solución, pero aún no se ha presentado nada por parte de la concejal. Lo pasado, pisado; hay que dejar de mirar por el espejo retrovisor, y Leonardo Viotti tiene la obligación de encontrar una solución. La erradicación seguramente no va a solucionar nada. Hay que regular la actividad, sin miedos y con ideas. De lo contrario, en cualquier momento, esto se le puede ir de las manos a Viotti.