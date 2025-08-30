El oficialismo y la crisis interna: El desgaste de Milei y la búsqueda de estabilidad política

El gobierno de Milei enfrenta una crisis interna tras la filtración de audios comprometedores de su entorno, especialmente de Diego Spagnuolo y los Menem.

El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de incertidumbre política. A tan solo unos meses de las elecciones generales, el oficialismo se ve arrastrado por un escándalo de audios filtrados que comprometen a figuras clave de su entorno, incluidos los Menem y el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Si bien al principio la reacción fue titubeante, con funcionarios admitiendo que se encontraban "groguis", la Casa Rosada decidió salir a enfrentar la situación, a pesar de que la gestión de esta crisis ha dejado mucho que desear.

El caso de los audios ha marcado un antes y un después en la política interna de La Libertad Avanza. Desde que se conocieron las primeras grabaciones, el gobierno intentó desmentir la veracidad de los hechos. Martín Menem, por ejemplo, calificó los audios como parte de una "operación" electoral, tratando de desestimar las implicancias de las conversaciones en las que se menciona a su familia. Sin embargo, la defensa pública de los involucrados no logró calmar la preocupación dentro del propio oficialismo. Algunos funcionarios criticaron la intervención de Menem, señalando que no se comprendía la necesidad de salir a hablar cuando "no teníamos nada que explicar". La incertidumbre reinante no ha hecho más que aumentar la presión sobre un gobierno que se enfrenta a una nueva realidad mediática, mucho más hostil y crítica.

La estrategia de comunicación, que al principio parecía improvisada, empezó a estructurarse en torno a los mensajes de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, quien se encargó de defender a los implicados. Aun así, la relación con Spagnuolo, quien fuera un aliado cercano de Milei, se rompió abruptamente, lo que generó fricciones dentro del mismo bloque oficialista. El ministro de Economía no ha logrado desligarse del escándalo, pero lo que está en juego no es solo la credibilidad de su gobierno, sino también la forma en que manejarán los próximos meses antes de las elecciones.

Mientras tanto, el tema de los audios parece haberse instalado de manera definitiva en la agenda política. El hecho de que hayan salido a la luz nuevos audios, con un contenido tan grave como los anteriores, ha suscitado temores en la Casa Rosada. En particular, se rumorea que estas grabaciones podrían extenderse incluso a miembros del círculo más cercano a Karina Milei, lo que dejaría al gobierno ante un escenario aún más complicado. La preocupación no solo es política, sino también judicial, ya que se especula con la posibilidad de que estos audios pudieran incluir información sensible relacionada con el propio gobierno.

La política de "dosificación" de la información sobre los audios, según algunos allegados, ha sido un intento de manejar la crisis de manera controlada, sin permitir que el impacto de los escándalos desestabilice aún más al gobierno. Sin embargo, las filtraciones son continuas y el riesgo de que surjan más pruebas comprometedores sobre el entorno presidencial sigue latente. Para el gobierno de Milei, este es un desafío de largo plazo que podría arrastrarse durante meses, convirtiéndose en un lastre en la campaña electoral.

En este contexto, los rumores sobre la posible intervención judicial por parte del gobierno se hacen más fuertes, especialmente si el material revelado apunta a figuras aún más cercanas al círculo de poder. La pregunta es si el gobierno será capaz de sostener la coherencia de su discurso mientras enfrenta un desgaste creciente en su base de apoyo. La administración de Milei está empezando a reconocer que la crisis no se resolverá rápidamente y que las nuevas grabaciones serán utilizadas por la oposición para seguir minando la confianza popular. La clave será cómo el oficialismo maneja la información en los meses venideros y si se logrará evitar que los escándalos sigan contaminando la imagen de un gobierno que aún busca consolidar su liderazgo en el contexto electoral.

Sin embargo, la situación no solo pone en jaque la estabilidad del gobierno en sí, sino también la de los socios que lo componen. Los Menem, por ejemplo, ven cómo su vínculo con el poder se ha deteriorado, lo que genera interrogantes sobre su futuro dentro del gabinete de Milei y su capacidad para consolidarse como un actor clave en el próximo mandato. Aunque algunos especulan que la crisis podría acelerar el recambio de ministros, otros dentro del oficialismo aseguran que la estrategia será esperar a los resultados de las elecciones y tomar decisiones más estructurales después de los comicios.

Finalmente, el escándalo de los audios ha puesto en evidencia las debilidades del oficialismo en un momento clave de su gestión. Mientras la oposición continúa criticando la falta de respuestas claras y decisivas por parte del gobierno, la Casa Rosada se ve obligada a redefinir sus prioridades de comunicación. En un año electoral, donde los votos y la imagen pública cuentan más que nunca, el desafío será cerrar la herida de los escándalos sin que esta termine siendo una cicatriz irreversible.