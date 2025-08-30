La reforma constitucional de Santa Fe: entre avances, tensiones y resistencias

La reforma constitucional de Santa Fe aprobó mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular, referéndum, consulta popular y revocatoria de mandatos.

Los consensos fueron logrados entre el oficialismo, el Frente de la Esperanza y sectores del peronismo, con 50 votos a favor y 15 en contra.

La revocatoria de mandatos generó controversia, especialmente por los altos umbrales exigidos para su aplicación.

Sectores de la derecha, como La Libertad Avanza, rechazaron la reforma, argumentando que no resolvería los problemas estructurales del sistema político.

Defensores del cambio, como Gino Svegliati, resaltaron que se busca fortalecer la representación y dar al pueblo "la última palabra".

A pesar de los avances, la reforma fue criticada por algunos como simbólica, sin abordar verdaderos problemas de fondo en la política provincial.

Entre el viernes 29 y las primeras horas de este sábado 30 de agosto, Santa Fe dio un paso significativo hacia una reforma constitucional que incorpora mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, con la aprobación de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. La reforma, que se logró mediante un consenso entre el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, el Frente de la Esperanza y varias bancadas del peronismo, incorpora propuestas innovadoras como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandatos, y la creación de un Consejo Económico y Social, entre otros. Con 50 votos a favor y 15 en contra, la propuesta fue avalada por una mayoría amplia, pero no sin críticas, especialmente de sectores de la derecha.

Los nuevos mecanismos que se incorporan a la Constitución de Santa Fe buscan promover una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. En palabras de los convencionales, esta reforma responde a la crisis de representación política que atraviesa la provincia, y pretende generar un nuevo marco para fortalecer la democracia. Sin embargo, las tensiones políticas no tardaron en salir a la luz, especialmente entre los sectores más conservadores y aquellos más inclinados a una democracia directa y participativa.

Entre los que rechazaron la reforma se encuentran los convencionales de La Libertad Avanza (LLA) y Somos Vida y Libertad (SVyL), que argumentaron que la inclusión de ciertos mecanismos, como la revocatoria de mandatos, podría generar una inestabilidad política. Nicolás Mayoraz, de LLA, expresó con contundencia su rechazo, afirmando que "no hay frase más hueca que la que dice que es con más democracia que se resuelven los problemas de la democracia". Su crítica subrayó el escepticismo frente a la idea de que más mecanismos de participación ciudadana puedan solucionar los males estructurales del sistema político, algo que también compartieron desde SVyL. Para este último sector, el principal cuestionamiento fue la exigencia de que un 25% de los empadronados firme para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, lo que podría dificultar su aplicación en un contexto de baja participación electoral.

El tema de la revocatoria de mandatos fue uno de los puntos más controversiales. Según varios convencionales, este mecanismo es un “hacha de doble filo” que podría poner en riesgo la estabilidad política, ya que implica que los ciudadanos tengan la posibilidad de destituir a una autoridad electa si se logra reunir el porcentaje de votos requerido. Además, esta medida fue rechazada por algunos por considerar que el umbral de apoyo requerido en las elecciones (más del 50% del padrón) es excesivamente alto, lo que limita su aplicabilidad y podría resultar en una subrepresentación de la voluntad popular.

Por otro lado, desde el oficialismo se defendió la reforma como una forma de salvar las deudas con la ciudadanía. Gino Svegliati, de Unidos para Cambiar Santa Fe, consideró que esta reforma representa una respuesta a la crisis de representación que vive el sistema político tradicional, y aseguró que los mecanismos de democracia directa permitirán que el pueblo tenga "la última palabra" en la política provincial. A su vez, destacó los antecedentes de participación en la provincia, como el presupuesto participativo en Rosario, como ejemplo de que estos mecanismos pueden funcionar de manera efectiva.

Otro de los defensores de la reforma fue Juan Monteverde de Más para Santa Fe, quien, aunque reconoció que la propuesta final era menos radical de lo que esperaban, celebró los avances logrados en materia de participación. Para él, estas modificaciones son un paso hacia la creación de una “democracia mejor”. Sin embargo, dejó en claro que para lograr una transformación profunda, será necesario “dar vuelta la pirámide del poder”, reconociendo que, aunque los avances son importantes, aún queda mucho por hacer.

En un tono similar, Rubén Giustiniani de Activemos, afirmó que la reforma representa una oportunidad para empoderar a la ciudadanía, y citó la experiencia histórica del Consejo Económico y Social como ejemplo de cómo los espacios de diálogo entre la política y los sectores productivos pueden enriquecer las decisiones del gobierno.

Sin embargo, como en todo proceso de reforma, también hay quienes consideran que la introducción de estos mecanismos puede ser más simbólica que efectiva. Nicolás Mayoraz, en su intervención, no dudó en calificar los nuevos institutos como "cuentos", aludiendo a lo que considera una contradicción entre la retórica de la participación y los resultados prácticos de las políticas públicas anteriores. Para él, la reforma no está resolviendo los problemas de fondo, y los llamados a la participación directa de los ciudadanos podrían ser solo un intento de distraer la atención de las verdaderas falencias del sistema.

La creación del Consejo Económico y Social, que incluirá a actores del sector público y privado, también generó debate. Desde el oficialismo, se destacó como un logro histórico que permitirá que las voces del trabajo y el capital puedan encontrar un espacio común para discutir los problemas económicos y sociales de la provincia. Sin embargo, algunos críticos alertaron sobre la posibilidad de que este consejo se convierta en una estructura burocrática más que no logre generar cambios sustantivos.

En resumen, la reforma constitucional de Santa Fe marca un hito en la política provincial al incorporar nuevos mecanismos de participación directa. A pesar del amplio apoyo que recibió, sigue siendo un tema de debate. La clave estará en cómo estos mecanismos se implementen y en si realmente podrán generar un cambio en la forma de hacer política en la provincia o si, por el contrario, quedarán reducidos a meras formalidades que no logren resolver los problemas estructurales de representación y participación que aquejan al sistema político.