Lucía Masneri : el indulto a funcionarios y su controversia en la futura Constitución de Santa Fe

La reforma constitucional de Santa Fe aprobó una modificación que habilita al gobernador a otorgar indultos y conmutaciones de penas, incluso a funcionarios públicos, con la excepción de delitos contra la administración pública.

La propuesta fue defendida por Lucía Masneri, quien justificó el cambio como una medida excepcional para casos puntuales, como el de Luciano Nocelli.

Los opositores a la reforma advirtieron sobre un posible retroceso en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.

La nueva redacción limita el indulto a casos que no involucren delitos de cohecho, malversación de fondos o corrupción, que quedan excluidos de esta facultad.

Masneri argumentó que la reforma busca adaptarse a estándares internacionales y garantizar justicia en casos excepcionales.

La medida ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre justicia, democracia y el poder del Ejecutivo en Santa Fe.

La reciente reforma constitucional de Santa Fe ha sido una de las más debatidas en la provincia. Uno de los puntos más controversiales fue la modificación del artículo 72, que habilita al Poder Ejecutivo a dictar indultos y conmutaciones de penas, incluso para funcionarios públicos. Aunque actualmente la Constitución provincial prohíbe este tipo de medidas para los empleados estatales, la nueva redacción establece excepciones para los delitos no relacionados con la administración pública, lo que ha generado un fuerte debate entre los convencionales.

El indulto, una facultad limitada

La modificación establece que el gobernador podrá indultar o conmutar penas por delitos bajo la jurisdicción provincial, siempre que no involucren corrupción o delitos contra la administración pública. De esta manera, se eliminó la prohibición general para funcionarios, pero se mantuvo una restricción específica para aquellos actos que perjudiquen directamente al Estado o a la democracia. La medida fue aprobada por 36 votos a favor, de los bloques de Unidos y Fe, frente a 31 en contra de los otros sectores.

Lucía Masneri, convencional y titular del Servicio Penitenciario, defendió esta reforma como una forma de aplicar el indulto en situaciones excepcionales, como en el caso del oficial Luciano Nocelli, condenado por matar a dos presuntos ladrones. Para Masneri, el indulto debería considerarse en aquellos casos en los que los funcionarios actúan en defensa legítima o en el marco de un acto de servicio, y no por actos de corrupción o abusos de poder.

“Pensar en que una persona, simplemente por ser agente o empleado, no podría ser indultada, no tiene que ver con lo que estábamos buscando proteger”, explicó Masneri. Según su argumento, la actual redacción de la Constitución provincial era demasiado restrictiva al impedir que un funcionario fuera indultado incluso si no había cometido delitos relacionados con la administración pública. “Se trataba de un error que debía ser corregido”, afirmó.

La resistencia a la modificación

A pesar de la justificación de la convencional, la propuesta generó un rechazo considerable. Partidos de la oposición y algunos sectores del peronismo y de la izquierda consideraron que la reforma podría sentar un peligroso precedente. La idea de que el gobernador tenga la facultad de indultar a funcionarios públicos fue vista como una excesiva concentración de poder. Algunos convencionales temieron que este cambio representara un retroceso en la lucha contra la corrupción y una vulneración de los principios democráticos, ya que podría interpretarse como una forma de perpetuar privilegios para los funcionarios.

El punto más conflictivo fue la exclusión de los delitos contra la administración pública. La versión revisada de la Constitución permite el indulto en casos excepcionales, pero excluye de esa facultad los delitos de corrupción, cohecho y malversación de fondos. La pregunta que surge es si esta excepción es suficiente para garantizar que el sistema no sea utilizado para amparar a aquellos que cometen abuso de poder o delitos que afectan la transparencia del Estado.

La perspectiva de Masneri: un mecanismo excepcional

Masneri, en diálogo con El Litoral, defendió con firmeza que el indulto y la conmutación de penas deben ser mecanismos excepcionales, aplicados únicamente a casos puntuales, como el de Nocelli. Según su interpretación, las modificaciones propuestas en la reforma no representan un cambio radical en el sistema, sino una adaptación de la Constitución a la realidad política y judicial. “Este mecanismo debe ser utilizado de manera excepcional, para casos específicos donde se considere que el indulto tiene justificación”, explicó.

En cuanto a los delitos que no estarían cubiertos por el indulto, como los de cohecho y corrupción, Masneri destacó que 44 artículos del Código Penal de la provincia quedaron fuera del alcance de esta facultad, lo que según ella constituye una protección al sistema democrático y a los intereses del Estado.

El papel de la Corte Suprema y los derechos humanos

Masneri también citó el caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a la Argentina a aplicar un indulto en un caso específico, defendiendo la medida como parte de un compromiso con los derechos humanos. A su juicio, el reconocimiento de esta facultad en la nueva Constitución no es un retroceso, sino una adaptación a los estándares internacionales que, en algunos casos, requieren la intervención del Poder Ejecutivo para corregir fallos judiciales excesivos o injustos.

Una reforma controversial

El debate sobre el indulto en la reforma constitucional de Santa Fe ha dejado claras las divisiones internas sobre cómo debe equilibrarse la justicia con la necesidad de preservar el bienestar del Estado. Mientras algunos defienden la medida como un mecanismo necesario en situaciones excepcionales, otros advierten que puede abrir la puerta a la impunidad y a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo.

La reforma, sin embargo, sigue siendo una de las más discutidas en la historia reciente de la provincia, no solo por sus implicancias legales, sino por los efectos políticos que puede generar a futuro. A medida que la discusión sobre la gobernabilidad y la participación política se intensifica, las decisiones que se tomen en torno a la reforma constitucional de Santa Fe pueden definir la relación entre los ciudadanos y sus representantes en los próximos años.