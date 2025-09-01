La controversia por la ESI y el conflicto en la constituyente de Formosa: Fabián Firman en el centro de la polémica

Fabián Firman, convencional constituyente de Formosa (LLA), se mostró en contra de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, argumentando que contraviene los valores tradicionales de las familias formoseñas.

Firman vinculó la ESI con la promoción de la homosexualidad y la pedofilia, lo que generó un fuerte rechazo en la convención y sectores políticos.

Criticó que las familias formoseñas se sienten "horrorizadas" con la materia y reclamaron a los directores para impedir que sus hijos reciban la ESI.

El legislador también protagonizó un conflicto interno dentro de la UCR por la suplencia en la convención, reclamando el cargo a pesar de las decisiones internas del partido.

Firman expresó su frustración en audios filtrados, donde criticó a correligionarios por no respaldar su reclamo legítimo.

La controversia destaca las tensiones en el debate sobre la ESI y la autonomía de las familias en la educación de los niños, con repercusiones políticas y sociales en el país.

La Educación Sexual Integral (ESI) sigue siendo un tema divisivo en la política argentina, pese a que su inclusión en la currícula escolar se remonta a más de una década. La reciente asunción de Fabián Firman como convencional constituyente de Formosa, representante de La Libertad Avanza (LLA), ha reavivado las discusiones sobre su implementación. En una intervención que generó fuertes reacciones, Firman se mostró tajante en su rechazo a la ESI con enfoque integral, y sus declaraciones desataron una ola de controversia tanto en el ámbito político como en la sociedad.

Firman, al tomar posesión de su cargo el 26 de agosto, manifestó que la ESI va en contra de los valores tradicionales que, según él, predominan en las familias formoseñas. “Estoy hablando de que tenemos que tener libertad y, dentro de la libertad, tenemos la libertad religiosa”, expresó durante su discurso en la convención, dejando claro su desacuerdo con el enfoque integral de la ESI. “Las familias formoseñas son, justamente, muy unidas, muy tradicionalistas, que tienen otra concepción de la vida”, agregó, argumentando que no es adecuado que las escuelas impartan contenidos sobre sexualidad que, a su juicio, no coinciden con lo que los padres desean para sus hijos.

En este sentido, Firman afirmó que muchas familias formoseñas se sienten “horrorizadas” con la posibilidad de que sus hijos reciban educación sexual en los términos establecidos por la ley. Según él, los padres han presentado notas a los directores de las escuelas pidiendo que no se les permita a sus hijos acceder a estas clases. Este tipo de postura ha sido ampliamente debatido, especialmente en un contexto en el que la ESI busca garantizar el derecho de los niños y adolescentes a una educación sexual integral, que incluya temas sobre el respeto a la diversidad sexual y de género, el consentimiento, la igualdad de derechos y la prevención de abusos.

Sin embargo, las declaraciones de Firman fueron más allá al asociar el enfoque integral de la ESI con lo que calificó como una promoción de la “homosexualidad” y la “pedofilia”. Esta afirmación generó un fuerte rechazo en gran parte de la comunidad política, especialmente dentro de la propia convención, y desencadenó un debate sobre el respeto a la diversidad y los derechos humanos en la educación pública. Las críticas hacia Firman no solo provinieron de sectores progresistas, sino también de otros convencionales que defendieron la ESI como una herramienta necesaria para prevenir el abuso sexual infantil y fomentar el respeto hacia las distintas identidades sexuales y de género.

Además de la polémica sobre la ESI, Firman protagonizó un conflicto interno en la propia convención al asumir su cargo. Su entrada al recinto no fue tranquila: el legislador reclamó su lugar como primer suplente del senador nacional Francisco Paoltroni, a pesar de que la UCR había optado por darle la suplencia a Juan Carlos Leguizamón, otro radical que aspiraba a ocupar el cargo. Firman argumentó que la voluntad popular, expresada en las urnas, lo favorecía como primer suplente y reclamó el puesto, lo que generó tensiones dentro de su propio partido.

La situación culminó con una serie de filtraciones de audios en los que Firman arremetió contra sus correligionarios, especialmente contra quienes apoyaron la postergación de la aspiración de Leguizamón. En estos audios, Firman expresó su frustración por la decisión y criticó a varios miembros de la UCR por no cumplir con lo que consideraba una decisión legítima y representativa de la voluntad popular.

Este episodio no solo refleja las tensiones internas en el bloque de la UCR, sino que también pone en evidencia las divisiones sobre temas sociales, como la educación sexual, que siguen marcando la agenda política en Argentina. La controversia por la ESI y el cuestionamiento de Firman sobre su implementación en las escuelas son solo la punta del iceberg de un debate más amplio sobre los derechos de los niños y adolescentes, la libertad religiosa y la autonomía de las familias en la educación.

En conclusión, la asunción de Fabián Firman y sus polémicas declaraciones sobre la ESI han generado un nuevo capítulo en el debate sobre la educación sexual en Argentina. Mientras sectores conservadores y religiosos continúan resistiéndose a su implementación, quienes defienden la ley insisten en que es fundamental para la protección de los derechos de los estudiantes y la construcción de una sociedad más inclusiva. El desenlace de este conflicto podría tener repercusiones no solo en el ámbito educativo, sino también en el panorama político y social del país.