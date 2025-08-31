Argentina se clasificó a la final de la AmeriCup tras vencer a Canadá por 83 a 73

Argentina clasificó a la final de la Americup 2025 tras vencer a Canadá en un partido donde no sufrió nunca: Regularidad en todos los cuartos y el equipo de Pablo Prigioni jugó con el reloj.

Primera mitad

El equipo de Prigioni ganó ambos cuartos (22-9 y 22-20) y ahora espera liquidarlo en la segunda parte del encuentro. La selección Albiceleste se fue al descanso ganando 46 a 29 a Canadá por las Semifinales, pero aún no se puede pensar en la final.

La gran diferencia se sacó en la primera parte, donde Canadá tan solo pudo convertir nueve puntos, mientras que Argentina se mantiene constante y muy efectivo. Se espera un rival mas ofensivo en los últimos cuartos.

Los Albicelestes vienen de ganar contra Puerto Rico 82-77 y los de la hoja roja le ganaron a Colombia por 92-55.

Segunda Mitad

Canadá nunca pudo cerrar su aro: nuevamente 22 puntos del seleccionado de Prigoni, mientras que los norteamericanos tan solo pudo hacer 16 en el tercer cuarto, por obvias razones salieron a buscarlo, pero nunca pudieron defender. En el último cuarto los canadienses convirtieron más puntos, pero no fue suficiente para ganarlo, 28-15 en contra, pero Argentina está en la final.

La gran final

Estados Unidos, con una selección B cayó contra Brasil y los cariocas tendrán revancha de la AmericCup 2022 disputada en Recife, donde la Albiceleste se llevó el titulo.

El partido se llevará a cabo a las 21:10 en el polideportivo de Managua, donde se realizó todo el torneo y será transmitido por TycSports

Fuente: 442