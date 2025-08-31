David Luiz denunciado por violencia de género: la Justicia le impuso restricciónes

David Luiz, fue denunciado por su expareja en el estado de Ceará bajo acusaciones de violencia de género. A partir de esa presentación, la Justicia actuó de manera inmediata y le impuso una orden de restricción que le prohíbe cualquier tipo de acercamiento o contacto con la denunciante.

De acuerdo con lo expuesto en el expediente, la mujer aseguró haber recibido amenazas e intimidaciones a través de redes sociales, lo que la llevó a temer por su seguridad y la de su entorno. Ante esas pruebas, el tribunal resolvió otorgar medidas de protección en menos de 24 horas, en línea con la legislación brasileña vigente para este tipo de casos.

El episodio tuvo lugar poco después de la estadía del defensor en Fortaleza, donde prácticamente no tuvo continuidad deportiva. Actualmente, el jugador forma parte del Pafos de Chipre.

Por el momento, el entorno de David Luiz se mantiene en silencio mientras su equipo legal trabaja en la estrategia de defensa. Desde el círculo íntimo de la denunciante, en cambio, remarcan la gravedad de las amenazas y el impacto psicológico que generaron.

Fuente: 442