Franco Colapinto, molesto tras quedar fuera en Q1: "Me taparon dos autos y perdí mucho tiempo"

La Fórmula 1 volvió este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, donde Franco Colapinto terminó su sábado de clasificación en el décimo sexto lugar.

El argentino registró un gran tiempo de 1:10.104 segundos en la Q1, pero quedó eliminado al ubicarse a solo unas milésimas del brasileño Gabriel Bortoleto.

En ese sentido, y tras el cierre de la clasificación del fin de semana, al oriundo de Pilar se lo notó enojado y frustrado con su rendimiento. En la zona mixta, analizó su actuación ante los medios.

“Hicimos unos cambios malos en la FP3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor”, arrancó el piloto de Alpine en relación al mal resultado de las últimas prácticas libres.

Bajo esa línea, Colapinto apuntó contra los problemas que tuvo en la Qualy: "Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho".

"Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”, cerró Colapa.

¿Cómo sigue la acción para Franco Colapinto en Países Bajos?

Domingo 31 de agosto

Carrera - 10:00hs

Fuente: 442