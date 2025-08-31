Tottenham, con Cristian Cuti Romero, cayó contra el Bournemouth por la Premier League

El Tottenham de Cristian "El Cuti" Romero cayó contra el Bournemouth por la tercera fecha de la Premier League: Está fue la primera derrota con el argentino luciendo la cinta de los Spurs. El equipo de Londres perdió su invicto en la primera división inglesa en una parada desprevenida.

Los Cherrys de Senesi dieron la nota

Marcos Senesi fue parte de la heroica victoria del conjunto visitante tras caer contra Liverpool y triunfar frente a los Wolves.

Evanilson, el goleador de la tarde, abrió el marcador a los 4 minutos tras ganarle la posición al Cuti Romero y con un leve rebote del argentino a la hora de querer tapar el tiro

Fuente: 442