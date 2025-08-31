Zoe Bogach luce irreconocible a más de un año de Gran Hermano: el video que impactó a sus seguidores

Zoe Bogach, una de las participantes de Gran Hermano 2023 (Telefe), sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de TikTok.

En las imágenes se la puede ver en el gimnasio junto a su novio, Manu Iberó. La influencer lucía un corpiño deportivo azul y una calza gris, y posó para la cámara de su celular con su pareja.

La chica de Recoleta decidió musicalizar el video con “La Jumpa”, canción de Bad Bunny y Arcangel.

Los usuarios quedaronsorprendidos al ver el cambio físico de Bogach, quien parece haber perdido algunos kilos a casi un año de su eliminación del reality.

“Ay Zoe, en GH estabas hermosa”, “Nooo, ¿qué te pasó?“, ”Pensé que era una señora random", “Está igual que Cata (Gorostidi)”, “Qué parecida a la mamá en este video”, “No la reconocí”, “Cambió mucho”, “Me da impresión”, “¿Qué le pasó?“ y ”No la reconocí, tremendo cambio", fueron los mensajes que le dejaron a la exconcursante en su perfil.

Fuente: TN