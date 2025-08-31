Axel anunció que se convertirá en Sacerdote: “Sentí un llamado de allá arriba”

Axel confesó que se prepara para ser Sacerdote. El cantante aseguro que Dios le dio “la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte” y reveló la conexión tan especial que lo une a la religión.

Axel reveló sus intenciones de convertirse en Sacerdote

La confesión de Axel dejó a todos sin palabras, como se podía esperar. Sin embargo, el cantante explicó que lo dice en serio. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser”, admitió en el micrófono de Lapré, en el stream de Telefe.

La Tora Villar, quiso saber más al respecto y le preguntó por sus creencias, marcando que es normal que mencione a Dios en sus conversaciones y declaraciones. “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”, comentó. Grego Roselló, por su parte, intervino con algo de humor. “Te imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip”.

Tras esas declaraciones, Axel intentó explicar un poco más de esta sorpresiva decisión. “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”, comentó.

Fue entonces que la Tora Villar volvió a interceder y le preguntó si es compatible el tema de ser Sacerdote y tener hijos. “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también”, sentenció.

Fuente: caras.perfil.com