El costo emocional y físico de atravesar procesos judiciales por violencia de género

Cada vez que una víctima debe dar testimonio o recordar los hechos, el cerebro activa las mismas áreas implicadas durante la experiencia traumática inicial. Esto produce ansiedad intensa, recuerdos intrusivos y síntomas depresivos.

La exposición reiterada a recuerdos dolorosos mantiene al sistema nervioso en estado de alerta, como si el peligro siguiera presente. De allí surgen trastornos del sueño, irritabilidad, hipervigilancia y crisis de ansiedad.

La lentitud de los procesos judiciales también repercute en el ánimo: los tiempos son irregulares y generan altibajos emocionales, sentimientos de frustración, agotamiento físico y mental. Con el paso del tiempo, esto puede transformarse en apatía, desmotivación y pérdida de energía vital.

Cómo repercute en el cuerpo

El estrés crónico asociado a los juicios no solo afecta la mente, también repercute en el organismo. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Contracturas musculares y dolores de espalda.

Cefaleas y migrañas.

Problemas digestivos.

Debilitamiento del sistema inmune, que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades.

Este vínculo entre estrés y salud física muestra la importancia de un abordaje integral durante todo el proceso judicial.

Estrategias de cuidado y protección

Para atravesar estas instancias de la manera más saludable posible, los especialistas recomendamos:

Acompañamiento profesional: psicólogos y psiquiatras ofrecen herramientas para procesar emociones, prevenir recaídas y manejar la ansiedad ligada al proceso judicial.

Redes de apoyo seguras: mantener vínculos de confianza reduce la sensación de soledad y permite compartir la carga emocional.

Hábitos de autocuidado: dormir lo suficiente, llevar una alimentación equilibrada y realizar actividad física regular ayudan a contrarrestar los efectos del estrés crónico.

Técnicas de regulación emocional: prácticas como la respiración consciente, el mindfulness, el yoga o la escritura terapéutica permiten recuperar calma y elaborar lo vivido.

Evitar la revictimización: rodearse de entornos libres de juicios y evitar la exposición a comentarios que minimicen o cuestionen la experiencia es clave para sostener la autoestima.

Una mirada necesaria

Los procesos judiciales deben contemplar no solo la búsqueda de justicia, sino también la protección integral de la salud mental de quienes los atraviesan. Entender lo que sucede en la mente y el cuerpo durante este tiempo permite prevenir quiebres emocionales y promover la resiliencia.

Además del acompañamiento psicológico, los especialistas destacamos la importancia de que el sistema judicial incorpore una perspectiva de salud integral. Protocolos más ágiles, entornos de declaración protegidos y profesionales capacitados en trauma podrían disminuir el impacto negativo, permitiendo que la búsqueda de justicia no se transforme en una nueva forma de violencia.

