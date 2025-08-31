La Libertad Avanza pide suspender la Convención Constituyente en Santa Fe

La Libertad Avanza, con Nicolás Mayoraz a la cabeza, presentó un proyecto para suspender la Convención Constituyente de Santa Fe.

El planteo se apoya en un dictamen de la Fiscalía de Cámara que avaló la inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.384, que habilitó la reforma.

LLA cuestiona tres aspectos: el sistema electoral que favoreció al oficialismo, las limitaciones temáticas a la reforma y la exclusión de jueces y funcionarios como candidatos.

Mayoraz advirtió que seguir con la Convención sería un “dispendio parlamentario innecesario” mientras el caso está judicializado.

El jefe de la bancada Unidos, Fabián Bastia, rechazó el pedido y sostuvo que la Convención debe seguir funcionando hasta que haya sentencia firme.

El trasfondo político gira en torno a la disputa por la reelección, cambios judiciales y control institucional, e introduce incertidumbre sobre la validez futura de lo debatido.

El bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA), que encabeza Nicolás Mayoraz, presentó un proyecto de resolución para suspender el funcionamiento de la Convención Constituyente de Santa Fe hasta tanto la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre la constitucionalidad de la ley que habilitó la reforma de la Carta Magna provincial.

La iniciativa fue girada a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y ya encontró resistencia en la oposición. El jefe de la bancada de Unidos para Cambiar Santa Fe, Fabián Bastia, rechazó de inmediato los argumentos de Mayoraz y defendió la validez del proceso de reforma en marcha.

Según explicó Mayoraz, el planteo surge tras un reciente pronunciamiento judicial. El 26 de agosto, la Fiscalía de Cámara dictaminó a favor del recurso de inconstitucionalidad que LLA había presentado el 20 de diciembre de 2024 contra la Ley Nº 14.384, norma que declaró la necesidad de la reforma constitucional. “El dictamen resulta contundente al reconocer con claridad la inconstitucionalidad de la ley debido a los puntos advertidos en su debido momento por La Libertad Avanza”, sostuvo el legislador.

Los cuestionamientos libertarios

El oficialismo nacional y sus representantes en Santa Fe centran su reclamo en tres aspectos centrales de la ley que habilitó la Convención.

En primer lugar, denuncian que el sistema de elección de convencionales constituyentes violó el artículo 114 de la Constitución provincial, lo que habría derivado en una sobrerrepresentación del oficialismo santafesino en detrimento de las minorías políticas.

El segundo punto de cuestionamiento refiere a las limitaciones de contenido que la ley impuso a los convencionales, estableciendo temas vedados para el debate constitucional. Para Mayoraz, esto condiciona de manera indebida el trabajo de la Convención y contradice la naturaleza de una reforma integral.

Por último, LLA cuestiona la exclusión de funcionarios y magistrados judiciales del proceso electoral, lo que impidió que este sector pudiera participar como candidatos a convencionales. Según la presentación, se trata de una violación de los derechos políticos básicos de representación y elección.

La estrategia parlamentaria

Con estos argumentos, Mayoraz pidió suspender la Convención hasta que la Justicia resuelva en forma definitiva el recurso planteado. El legislador advirtió que continuar con el trabajo de la Convención en este contexto significaría “un dispendio parlamentario innecesario” y podría dejar sin validez lo actuado si luego el máximo tribunal declara inconstitucional la ley de convocatoria.

Desde la oposición, sin embargo, consideran que se trata de una maniobra dilatoria. Bastia, referente de Unidos, remarcó que el proceso fue legítimamente convocado y que el dictamen de la Fiscalía de Cámara no equivale a una sentencia judicial firme. “No se puede frenar el funcionamiento de una Convención Constituyente por la sola existencia de un planteo en discusión”, señaló.

El trasfondo político

El debate en torno a la reforma de la Constitución de Santa Fe viene cargado de tensiones desde el inicio. La ley que declaró la necesidad de modificar la Carta Magna fue aprobada a fines de 2023 tras intensas negociaciones políticas. Entre los temas en discusión se encuentran la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador, cambios en el sistema judicial y reformas en materia de control y transparencia institucional.

Para La Libertad Avanza, la manera en que se conformó la Convención —con mayoría del oficialismo provincial— desnaturaliza el espíritu de pluralidad que debe regir un proceso de reforma. La estrategia de Mayoraz parece buscar frenar el debate político hasta tanto la Justicia se expida, aunque en los pasillos legislativos reconocen que la suspensión de la Convención sería prácticamente inviable sin un fallo judicial contundente.

Por ahora, el proyecto libertario quedará bajo análisis de la comisión correspondiente, pero su sola presentación ya generó un nuevo capítulo de confrontación política en Santa Fe. Mientras tanto, los convencionales constituyentes continúan con sus tareas, aunque con la incertidumbre de saber si lo que debatan tendrá plena validez o quedará condicionado por un futuro fallo judicial.