Tres diputados santafesinos priorizaron la Convención Constituyente sobre el informe de Guillermo Francos

Tres diputados santafesinos —Nicolás Mayoraz (LLA), Diego Giuliano (Frente Renovador) y Germana Figueroa Casas (PRO)— no asistieron al informe del jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Congreso.

La ausencia se debió a que coincidió con la reunión plenaria de la Convención Constituyente de Santa Fe, donde se votaron las primeras reformas de la Constitución de 1962.

Los tres legisladores fueron oradores en la Convención, defendiendo las posiciones de sus respectivos bloques y destacando la importancia histórica del proceso.

Mayoraz ha judicializado la reforma, alegando inconstitucionalidad en la convocatoria, lo que subraya la tensión entre oficialismo provincial y nacional.

La simultaneidad de agendas refleja la dificultad de los diputados de equilibrar responsabilidades provinciales y nacionales.

El episodio plantea un debate sobre la compatibilidad de ejercer múltiples funciones políticas y el impacto en la representación de los votantes.

En una jornada política marcada por la simultaneidad de agendas, tres diputados nacionales por Santa Fe optaron por ausentarse del Congreso de la Nación durante la presentación del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para estar presentes en la Convención Constituyente provincial. Se trata de Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), Diego Giuliano (Frente Renovador) y Germana Figueroa Casas (PRO), quienes decidieron participar en la instancia histórica que comenzó a debatir y votar las primeras reformas a la Constitución santafesina de 1962.

El episodio tuvo lugar en un momento en que Francos brindaba su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, una práctica constitucional que busca dar cuenta de los avances del Ejecutivo nacional y responder preguntas de los legisladores. Sin embargo, los tres representantes provinciales consideraron prioritario acompañar el plenario constituyente en Santa Fe, donde se votaron modificaciones clave en los capítulos vinculados al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

La relevancia del plenario santafesino

La Convención Constituyente, que se puso en marcha tras la sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma, atraviesa sus primeras sesiones de votación con un temario que despierta alto interés político e institucional. Entre las reformas tratadas, destacan los cambios en el funcionamiento de la Legislatura y los mecanismos de designación y control sobre el Poder Judicial, dos cuestiones que arrastran décadas de debate en la provincia.

La importancia del momento explica por qué Mayoraz, Giuliano y Figueroa Casas decidieron priorizar su rol en la Convención. Los tres tomaron la palabra como oradores centrales de sus respectivos espacios. Según fuentes legislativas, tanto Mayoraz como Giuliano defendieron con vehemencia las posturas de La Libertad Avanza y el Frente Renovador, respectivamente, mientras que Figueroa Casas intervino desde la óptica del PRO, marcando diferencias con otros bloques opositores.

Un doble frente de trabajo

La ausencia de los tres diputados en el Congreso nacional no pasó desapercibida. El informe de Francos, esperado por la oposición y con fuerte cobertura mediática, es una de las pocas oportunidades que tienen los legisladores para interpelar de manera directa a la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, fuentes cercanas a los santafesinos justificaron la decisión en la relevancia histórica de la Convención y en la responsabilidad política de no ausentarse en una sesión definitoria.

“Los diputados son también convencionales y no podían faltar. El informe de Francos puede leerse en las versiones taquigráficas, pero la votación en Santa Fe requería presencia y voz propia”, señalaron allegados a uno de los legisladores.

Un escenario de tensiones

La simultaneidad de los dos eventos reflejó las tensiones que atraviesan la política santafesina en el marco nacional. Nicolás Mayoraz, dirigente cercano al oficialismo libertario, se ha convertido en una de las voces más duras contra la ley que habilitó la reforma, al punto de judicializarla por considerar inconstitucional su mecanismo de convocatoria. Pese a esas críticas, su rol en la Convención lo ubica como protagonista central en el debate.

Por su parte, Diego Giuliano, exministro de Transporte y figura del Frente Renovador, aprovechó la instancia para diferenciarse del oficialismo nacional y reforzar la agenda de Sergio Massa en la provincia. En tanto, Germana Figueroa Casas, del PRO, marcó la línea del macrismo santafesino, que busca posicionarse como una oposición institucional pero crítica frente a algunos planteos del oficialismo provincial.

Entre Nación y Provincia

La coincidencia de agendas puso en evidencia la dificultad que enfrentan los legisladores que cumplen funciones en más de un ámbito. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta consolidar su mayoría en el Congreso para avanzar con reformas estructurales, las provincias despliegan procesos políticos propios que también demandan protagonismo de sus representantes.

En este caso, la reforma constitucional santafesina, paralizada durante décadas y siempre postergada, se convirtió en un imán político imposible de desatender. La votación de los primeros artículos marcó un hito, y los tres diputados entendieron que su ausencia en Buenos Aires quedaba justificada ante la magnitud del proceso provincial.

Lo que viene

La Convención Constituyente continuará en las próximas semanas con el tratamiento de otros capítulos sensibles, como el régimen municipal, el control de recursos y la incorporación de nuevos derechos. Todo indica que la tensión entre las agendas nacional y provincial seguirá presente, y que los legisladores santafesinos deberán seguir equilibrando su rol en ambas arenas.

Por ahora, la ausencia de Mayoraz, Giuliano y Figueroa Casas en la sesión con Guillermo Francos parece más un reflejo de prioridades circunstanciales que una señal de desinterés por el debate nacional. No obstante, el episodio reaviva la discusión sobre la compatibilidad de ejercer múltiples funciones políticas y el impacto que estas superposiciones tienen en la representación efectiva de los votantes.