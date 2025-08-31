Elecciones en Corrientes: El oficialismo celebró y el peronismo apuesta al balotaje

La provincia de Corrientes llevó a cabo hoy las elecciones para elegir al próximo gobernador, así como autoridades municipales en 73 distritos y parte de su Legislatura. Más de 950 mil ciudadanos estaban habilitados para votar en esta jornada, que incluye la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Siete fórmulas compiten por la gobernación. El actual gobernador Gustavo Valdés, candidato por el oficialismo y la fuerza política Vamos Corrientes, busca retener el cargo con el apoyo de su hermano Juan Pablo y del actual vicegobernador, Néstor Pedro Braillard Poccard.

Luego del cierre de los comicios, el vocero Manuel Aguirre destacó que el sistema electoral que se mantiene desde hace 25 años refleja el compromiso de los correntinos. “Felicitamos al pueblo de Corrientes y a todos los militantes por su esfuerzo”, señaló Aguirre, quien también sugirió que los resultados podrían llevar a una segunda vuelta. “No es una carrera de velocidad; no se puede afirmar un triunfo a las seis de la tarde”, añadió.

La Junta Electoral de Corrientes reportó una participación del 72,4% en esta jornada electoral, cifra que se alinea con los promedios de elecciones anteriores. Esta fue la primera vez en el año que se votó para un cargo ejecutivo, marcando una jornada significativa para la provincia.