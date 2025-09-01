El nuevo hospital de Rafaela será de alta complejidad y tecnología de punta

Avanza la construcción del Hospital Regional de Rafaela en Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe se encuentra en la etapa final de la construcción del Hospital Regional de Rafaela. El Ministerio de Obras Públicas está a cargo de los últimos trabajos, mientras que el Ministerio de Salud coordina la instalación del equipamiento médico y el traslado de los servicios junto al Samco Dr. Jaime Ferré.

César Pauloni, secretario de Tercer Nivel de Atención, calificó la inauguración como un "momento histórico" para la ciudad y la región. "Este hospital transformará la salud pública en Rafaela, gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio. Se trata de un edificio moderno, diseñado para el bienestar de pacientes, familias y equipos de salud, con tecnología que visualizará las necesidades de los próximos 50 a 60 años", afirmó.

El proceso constructivo incluyó 18 licitaciones, optimizando la inversión inicial de 13.000 millones de pesos a cerca de 9.000 millones. El hospital contará con equipamiento de última generación, incluyendo un resonador magnético, un tomógrafo multislice, un mamógrafo de alta complejidad y unidades especializadas para terapia intensiva, neonatología y obstetricia. Además, se habilitarán cuatro quirófanos completamente equipados, junto con simuladores y más de 250 computadoras para modernizar la gestión digital.

Pauloni destacó la colaboración continua con la dirección del Samco, que lideran Natalia Weppler y Alejandro Fiorillo, para asegurar el funcionamiento eficiente de los nuevos servicios. "Estamos trabajando firmemente para ofrecer un hospital humano y moderno, preparado para los desafíos del futuro", concluyó.

Equipamiento de vanguardia

Alejandra Cena, directora provincial de Biotecnología, indicó que la instalación del equipamiento comenzó a mediados de año. "El resonador, que es el equipo más complejo, ya está instalado. También hemos recibido un tomógrafo y equipos de ecografía, quirófano, oftalmología y Rayos X, todos listos para su uso", señaló. Cena aseguró que el hospital contará con la tecnología más avanzada, gracias a la inversión del gobierno.

Pablo Rivas, responsable de la instalación del resonador y el tomógrafo, resaltó la complejidad del proceso. "El resonador magnético de alta generación requirió un mes y medio para su instalación, incluyendo la preparación de circuitos de refrigeración y suministros especiales", explicó. En cuanto al tomógrafo, detalló que "utiliza rayos X para cortes del cuerpo, mientras que la resonancia magnética permite obtener imágenes sin radiación ionizante. Estos equipos de alta calidad estarán disponibles para todos los santafesinos en Rafaela".





