Convenio entre Rafaela y la Universidad del Gran Rosario

La Municipalidad de Rafaela, en colaboración con la Universidad del Gran Rosario, ha firmado un Convenio Marco para implementar un Curso Universitario para Asistentes de Personas con Discapacidad. Esta iniciativa, impulsada desde el Espacio de Discapacidad e Inclusión Social de la universidad, busca formar profesionales que promuevan la vida independiente y la inclusión de personas con discapacidad.

La capacitación forma parte del programa de Formación de Asistentes Personales e Institucionales del Departamento de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud. Los participantes aprenderán a fomentar la autonomía de las personas usuarias, facilitar la comunicación, garantizar el cuidado de la salud, gestionar situaciones de riesgo y cumplir con las indicaciones del usuario o del equipo de apoyo.

Este curso cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de la Provincia, la Comisión Municipal de Discapacidad y la Municipalidad de Sunchales, lo que garantiza los recursos necesarios para su implementación. La propuesta contempla un total de 50 participantes y se presenta como un avance significativo en la formación especializada y la inclusión en Rafaela y la región, reafirmando el compromiso de las instituciones con la igualdad de oportunidades.