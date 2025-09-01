La nueva Constitución y el funcionamiento del Estado

En la séptima sesión plenaria, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó 11 dictámenes definitivos, modificando tres artículos de la constitución vigente e incorporando nuevas cláusulas.

Los dictámenes referidos a la causa Malvinas, la cláusula Democrática y la de Federalismo de Concertación fueron aprobados de manera unánime.

A continuación, se examinó el dictamen sobre el artículo 5°, que regula el manejo de los fondos del Tesoro, el régimen tributario, y la capacidad de tomar crédito. Esta modificación fue aprobada con 47 votos a favor y 18 en contra.

El artículo 18°, que aborda la responsabilidad del Estado, fue modificado con el apoyo de 50 votos afirmativos frente a 15 negativos.

La modificación del artículo 21°, relacionado con la seguridad social y el régimen jubilatorio provincial, obtuvo 50 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones.

El pleno también aprobó, por 50 votos afirmativos y 15 negativos, la incorporación de mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, así como la cláusula sobre políticas públicas, que recibió 49 votos a favor y 15 en contra.

La cláusula sobre seguridad pública fue aprobada con 49 votos a favor y 15 en contra. Asimismo, se reconoció la existencia de Colegios y Consejos Profesionales creados por ley, con 49 votos afirmativos y 15 negativos. Finalmente, se aprobó la incorporación de principios para la regulación y gestión de servicios públicos, con 35 votos a favor y 29 en contra.

Durante la sesión, se designó como presidentes honorarios a los 53 santafesinos caídos en Malvinas, en una moción presentada por el convencional Néstor Fandos, de La Libertad Avanza, que fue respaldada por el pleno con un minuto de silencio en su memoria.