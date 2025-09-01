Pullaro celebra el triunfo de Váldes en Corrientes

Pullaro celebra el triunfo de Váldes en CorrientesPOLÍTICAAgencia de Noticias del Interior
Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok.— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 1, 2025
Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y…
Maximiliano Pullaro salió rápido a felicitar al gobernador electo de Corrientes, tomando el mismo como un triunfo de la agrupación política Provincias Unidas, espacio que Pullaro comparte con otros gobernadores y que se prepara para darle pelea a los libertarios en las próximas elecciones nacionales de Octubre.
