Pullaro celebra el triunfo de Váldes en Corrientes

Maximiliano Pullaro salió rápido a felicitar al gobernador electo de Corrientes, tomando el mismo como un triunfo de la agrupación política Provincias Unidas, espacio que Pullaro comparte con otros gobernadores y que se prepara para darle pelea a los libertarios en las próximas elecciones nacionales de Octubre. 

"Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok
 y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok
. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en  paz y con progreso para todos."

