Pullaro celebra el triunfo de Váldes en Corrientes

Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok.



Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 1, 2025

Maximiliano Pullaro salió rápido a felicitar al gobernador electo de Corrientes, tomando el mismo como un triunfo de la agrupación política Provincias Unidas, espacio que Pullaro comparte con otros gobernadores y que se prepara para darle pelea a los libertarios en las próximas elecciones nacionales de Octubre.

"Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok

y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok

. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos."