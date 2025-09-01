Colapinto se mordió la lengua en Zandvoort: "Una lástima... Pudimos haber hecho mejor trabajo de equipo”

El fin de semana de Franco Colapinto en Países Bajos tuvo puntos altos y bajos. Terminó undécimo, su mejor resultado del año, pero empezó el finde bajísimo, con el locuaz Flavio Briatore declarando que "se había apurado" al devolverlo a la Fórmula 1, y que en cierta medida estaba decepcionado de Franco por no poder hacer carreras dignas con el pobre Alpine, por lejos el peor auto de la F1.

Luego el viernes en la tanda de entrenamientos el panorama mejoró, fue uno de los puntos altos, Colapinto cumplió una sólida tarea y así llegó al sábado de clasificación. Ese día fue para el olvido, la tercera tanda de entreamientos libres su Alpine parecía un Duna 92 al lado de los demoledores McLaren, fue tal vez el peor momento del fin de semana, luego algo levantó en la clasificación y quedó a centésimas de Q2.

De ahí al domingo, largando 16°. Buen andar global, era claramente más rápido que su compañero Pierre Gasly en esas primeras vueltas, y fue cuando lo superó con claridad... hasta que llegaría en llamado de uno de los ingenieros de Alpine, ordenándole que le devolviera el lugar al francés. Fue Stuart Barlow el que sin medias tintas le dijo “Franco, nos gustaría intercambiar posiciones en la curva 1, por favor...”.

Franco amagó con enojarse: “Está un segundo atrás. ¿Qué querés decir? Un segundo...”, le dijo a Barlow, pero mascando bronca cedió esa posición 14 de nuevo a Gasly.

Entonces interesaba ver que decía luego de la carrera, y diplomáticamente el piloto argentino evitó hacer declaraciones que pudieran traerle más problemas que los que ya tiene puertas adentro de la escudería francesa. “Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos", señaló mostrando su frustración, "siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”.

"Lo bueno es que estuve más consistente con el auto, más cómodo, con eso sí estoy contento, pero un poco triste porque podría haber sumado algún punto”, agregó. El pilarense quedó a espaldas de Esteban Ocón, de Haas, muy cerca y esa décima posición lo hubiera sacado del cero puntos que lo 'castiga' con una mochila.

Sobre el trámite dijo "fue una carrera larga y complicada, pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo...”. Y no quedó claro si apuntaba a Gasly o a sus ingenieros cuando agregó "no nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

La historia seguirá en Monza, templo de la velocidad italiana.

Fuente: Perfil