Boca le ganó a Aldosivi por 2-0: Tres victorias al hilo del equipo de Miguel Ángel Russo

Boca le ganó a Aldosivi 3-0 por el partido correspondiente a la la fecha 7 del Torneo Clausura: Di Lollo y Battaglia los autores de los goles

El Xeneze cosechó su tercer triunfo al hilo tras un comienzo complicado en el torneo y se posicionó tercero en la Zona A por detrás de Barracas Central y Central Córdoba. El Tiburón se sigue hundiendo en la lucha por la permanencia y deberá esperar que San Martin de San Juan no sume puntos ante River.

Primer Tiempo con emociones tardías:

Boca tuvo las mejores opciones: Brian Aguirre tuvo un tiro bloqueado, Miguel Merentiel en vez de definir, jugó para el medio, sin éxito y Leandro Paredes de tiro libre. En la ultima del primer tiempo, Carlos Palacio tiró un centro al segundo palo y Lautaro Di Lollo puso el 1-0.

Disputada segunda mitad

Aldosivi intentó responder, pero El Xeneize se mantuvo firme: El partido se tensó cuando Paredes y Cavani sufrieron infracciones seguidas, pero que según su criterio, fueron innecesarias.

Rodrigo Battaglia recibió un centro del jugador campeón del mundo y de cabeza puso el 2-0 para definir el partido.

Fuente: 442