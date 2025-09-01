Inter Miami y Messi sufrieron una goleada ante Seattle Sounders y perdieron la final de la Leagues Cup

Un durísimo golpe de ilusión fue el que se llevó Inter Miami en Washington. En una noche que prometía gloria y terminó en desconsuelo, el equipo de Lionel Messi cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup y quedó a las puertas de revalidar el título que había conquistado la temporada pasada. El conjunto de Javier Mascherano nunca pudo hacer pie en el Lumen Field Stadium.

Seattle impuso condiciones desde el inicio y no tardó en abrir el marcador. A los 26 minutos, De Rosario apareció solo por el centro del área y conectó un cabezazo en el que solo debió empujarla. Desde allí, el trámite se tiñó de verde: Inter Miami intentó reaccionar, pero careció de contundencia en los metros finales. Messi desperdició un mano a mano enviando su remate por encima del travesaño, mientras que Tadeo Allende falló una ocasión increíble frente al arquero.

Cuando parecía que el marcador podía quedar abierto hasta el cierre, Seattle encontró la tranquilidad definitiva. A los 84 minutos, una torpe infracción dentro del área terminó en penal que Roldán cambió por gol. Y con la final sentenciada, apenas cinco minutos más tarde, Rothrock aprovechó una desatención en el fondo de Inter Miami para clavar el 3-0 con un remate cruzado inatajable.

El pitazo final confirmó lo que la cancha había mostrado: Seattle Sounders fue un justo campeón y celebró en su casa con su gente, mientras que Inter Miami se marchó con la cabeza gacha. Para Messi, la derrota significó postergar la chance de sumar su tercer trofeo con Las Garzas y el número 47 de su carrera, mientras que Mascherano quedó el sabor amargo de perder la posibilidad de alzar su primer título como entrenador. La ilusión rosa no pudo ser.

Fuente; bolavip