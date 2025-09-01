La Selección argentina de básquet perdió la final ante Brasil y quedó como subcampeona de la AmeriCup 2025

La Selección argentina de básquet perdió 55-47 con Brasil en la final de la AmeriCup 2025, en una nueva edición del clásico sudamericano. La Albiceleste no pudo lograr el bicampeonato, mientras que el elenco brasileño logró tomarse revancha y volver a ganar el torneo, algo que no hacía desde 2009.

El partido se disputó en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

En las semifinales, el equipo dirigido por Pablo Prigioni había vencido a Canadá por 83-73 y había alcanzado la gran final por cuarta vez consecutiva. En esta ocasión no pudo coronar con el trofeo.

Por su parte, Brasil confirmó su gran momento luego de haber dado el batacazo al derrotar 92-77 a Estados Unidos en las semis.

La última vez que se habían enfrentado en una final había sido en la edición anterior. Aquella vez, la Albiceleste se impuso 75-73 en la final disputada en Recife, Brasil.

Seleccionados con más consagraciones en la Americup

Estados Unidos 7 títulos

Brasil, 5

Argentina, 3

Puerto Rico 3

Venezuela, 1

México, 1

Las finales que disputó Argentina en la Americup

Neuquén y Tucumán 1995 (Argentina) - perdió 87-86 con Puerto Rico

Neuquén 2001 (Argentina) - ganó 78-59 a Brasil

San Juan 2003 (Puerto Rico) - perdió 106-73 con Estados Unidos

Santo Domingo 2005 (República Dominicana) - perdió 100-88 con Brasil

Las Vegas 2007 (Estados Unidos) - perdió 118-81 con Estados Unidos

Mar del Plata 2011 (Argentina) - ganó 80-75 a Brasil

Ciudad de México 2015 (México) - perdió 76-71 con Venezuela

Bahía Blanca, Medellín y Montevideo 2017 (Argentina, Colombia y Uruguay) - perdió 81-76 con Estados Unidos

Recife 2022 (Brasil) ganó 75-73 a Brasil

Managua 2025 (Nicaragua) - Perdió 55-47 con Brasil

Fuente: TN