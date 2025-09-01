El método NBA llegó a la Argentina: cómo es el riguroso entrenamiento para los basquetbolistas del futuro

Un proyecto ambicioso se convirtió en realidad y permitió que la Argentina tenga por primera vez la NBA Basketball School, un programa de desarrollo para chicos y chicas de entre 6 y 18 años. El principal impulsor es Ramiro Nanni, exjugador de pádel destacado, que le dio un vuelco a su carrera y encontró en Rosario el lugar ideal para implementar el método de la liga más importante del mundo.

“Esto empezó como un proyecto de pádel con todos los lujos. Cuando presentamos el plan, se acercó una persona muy ligada a la NBA desde hace más de 20 años y nos propuso sumar el básquet. Teníamos mucho espacio y él podía presentarlo”, contó Nanni en diálogo con TN.

La propuesta prosperó y, por primera vez en la historia, la NBA firmó un contrato oficial con una empresa argentina para desarrollar un programa de formación juvenil.

El inicio del proyecto de la llegada de la NBA a Argentina

El proyecto tomó forma entre 2021 y 2022. “Tuvimos que adaptar todo el club para que el básquet pasara a ser la actividad principal. Una vez que lo modificamos, la NBA lo aprobó. Viajé a Estados Unidos y fui recibido por el vicepresidente. Nunca pensé que iba a vivir algo así”, recordó Nanni.

Nanni estuvo durante un poco más de 10 años entre los mejores ocho jugadores del mundo, vivió en Europa mientras que a la par comenzó a fomentar su perfil emprendedor. Cuando su empresa empezó a crecer, tomó la decisión de retirarse y volver al país.

“Solo sé que la pelota es naranja (risas). Fue toda una inversión propia, de capital propio. NBA cobra por el sello de la marca y del programa para la enseñaza de los chicos“, explicó.

Una escuela distinta: formación y valores

La NBA Basketball School de Rosario trabaja con chicos y chicas de entre 6 y 18 años. A diferencia de otros programas, no busca competir con los clubes tradicionales.

“No somos competencia. Al principio pensaban que íbamos a sacar jugadores, pero no es así. Los chicos que vienen tienen su club. Nosotros somos un complemento, los ayudamos a mejorar en lo deportivo y también en valores como el respeto y la educación”, destacó.

Incluso, la Selección argentina Sub-19 de básquet utilizó las instalaciones antes de viajar al Mundial, lo que confirma el nivel del complejo.

El estricto método de la NBA

Cada chico que se inscribe recibe la indumentaria oficial completa: buzo, camiseta y pantalón, todo aprobado por la NBA. “Todos tienen que estar vestidos iguales. Una vez, un entrenador no dejó que un chico entrene porque se había olvidado la camiseta”, relató Nanni.

Además, los entrenadores realizaron un curso oficial de ocho meses y reportan semanalmente a la NBA sobre los avances.

“Los programas son muy estrictos y están guionados. Un mes trabajan solo en el tiro, otro en la defensa, y así. Es muy difícil encontrarle algo negativo porque está todo muy ordenado y pensado”, explicó.

Actualmente, la escuela trabaja con unos 100 chicos por término, en grupos reducidos para garantizar la enseñanza personalizada.

Proyección y nuevos desafíos

El plan de la NBA en Argentina no termina en la ciudad de Santa Fe. Según Nanni, ya se proyecta abrir tres nuevas sedes en el país. “Estamos capacitados para expandirnos. Queremos que más chicos puedan vivir esta experiencia sin necesidad de viajar constantemente a Rosario”, adelantó.

La idea es que cada nueva sede mantenga el mismo estándar: instalaciones de primer nivel, entrenadores capacitados y supervisión directa de la NBA.

Una experiencia única

Más allá del aspecto deportivo, Nanni resalta que el programa apunta a formar personas.

“Esto es una experiencia absolutamente distinta. No se trata solo de ir al club, jugar un partido y volver a casa. Es aprender con disciplina, respeto y educación. Ojalá muchos chicos lo puedan disfrutar”, concluyó.

Fuente: TN