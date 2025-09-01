Julieta Poggio reveló las reglas de su pareja abierta: “Puedo dar besitos en un evento”

Julieta Poggio habló sobre su pareja abierta con Fabrizio Maida. Durante su participación en Almorzando con Juana (eltrece), contó que llevan un año juntos y el amor se sostiene por la elección mutua, la libertad, la confianza y la complicidad por encima de las normas tradicionales.

En diálogo con Juana Viale, la ex Gran Hermano (Telefe) reveló los detalles de este acuerdo amoroso y cuáles son los límites establecidos. “La primera regla es siempre ser la primera persona para el otro. El día que se pierda eso, es igual que un engaño”. aseguró.

En ese sentido, explicó cómo se aplican estos principios en la vida cotidiana y admitió que existen ciertos “permitidos”: “Si estoy en un evento, puedo dar besitos, pero lo otro ya lo tengo con mi novio, no lo necesito”.

Y agregó: “Tratamos de no contarnos (todo lo que hacemos), que el otro no se entere, no porque no se pueda, sino porque siempre duele un poco más”.

Poggio enfatizó por qué no le afectan algunas cuestiones que sí pueden dañar a otro tipo de noviazgos. “No hay celos. También hay que ser muy seguro. Yo soy muy segura y él también”, remarcó y sostuvo que se trata de una cuestión generacional.

Además, más allá del interés romántico, describió que son “mejores amigos” y reflexionó: “Es muy lindo, muy divertido y siento que no tiene vuelta atrás”.

Por otra parte, la actriz adelantó detalles de su próximo proyecto teatral, Buscando a Patito Feo, una historia que mezcla presente y nostalgia, y que seguirá a dos amigas unidas por la música y la promesa de permanecer siempre juntas.

Fuente: TN