Christian Sancho fue internado y generó preocupación: “Cuando el cuerpo avisa, hay que frenar”

Christian Sancho fue internado y generó preocupación entre sus seguidores. Todo ocurrió después de que su pareja, Celeste Muriega, publicara una foto del actor en una camilla.

“Hubo parada técnica”, escribió la actriz junto a una foto donde se veía al modelo recostado en una camilla mientras le pasaban suero. Horas más tarde anunció que le habían dado el alta y agradeció los mensajes de preocupación y cariño.

Tras los posteos de Muriega, Sancho se reportó en sus redes sociales, donde llevó tranquilidad y agradeció la atención de los profesionales.

“Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, escribió.

A modo de reflexión, señaló: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Si bien no dio detalles de lo sucedido, aseguró que en la semana profundizará sobre la situación.

A modo de cierre, agradeció la atención médica y el acompañamiento de su pareja. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

