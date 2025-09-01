Ushuaia, entre los destinos argentinos más elegidos por los usuarios de Civitatis

Según la plataforma líder en venta on line de visitas guiadas y excursiones en español en todo el mundo, en 2024 este destino incrementó en la plataforma en 61,1% la cantidad de visitantes respecto al año anterior

La ciudad de Ushuaia resultó uno de los destinos de Argentina más elegidos por los usuarios de Civitatis (https://www.civitatis.com/ar), la plataforma on line líder mundial en venta de excursiones y visitas guiadas en más de 160 países.

Según datos arrojados por la compañía multinacional de origen español, la ciudad se ubicó dentro del top 5 de los destinos argentinos con mayor cantidad de reservas en la plataforma.

De acuerdo al relevamiento, durante el 2024, la ciudad recibió 61,1% más de visitantes que el año anterior, mientras que el mayor pico de visitas tuvo lugar en el mes de julio, coincidiendo con las vacaciones invernales.

Según las estadísticas de Civitatis, la localidad no solo viene aumentando considerablemente la cantidad de reservas para vivenciar sus diferentes propuestas, sino que también ha mejorado la satisfacción entre aquellos que la han visitado. En este aspecto, 68,62% de los viajeros calificaron las actividades turísticas realizadas en este destino con el mayor puntaje en la valoración de la plataforma, es decir cinco sobre cinco.

“Este incremento refleja un mayor interés de los viajeros por experiencias turísticas variadas y de calidad, adaptadas a diferentes perfiles y preferencias. Además, la diversificación de la oferta en la ciudad de Ushuaia ha contribuido a consolidarlo como un destino atractivo dentro de Civitatis, captando la atención de un número creciente de usuarios”, expresó Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development para Chile & Uruguay.

“Desde la Secretaría de Turismo de Ushuaia recibimos con enorme satisfacción y orgullo los datos compartidos por Civitatis, un aliado estratégico fundamental en la promoción de nuestro destino a nivel global. Este notable incremento del 61,1% en visitantes y el posicionamiento de nuestra ciudad en el top 5 de destinos argentinos en la plataforma son un claro reflejo del trabajo conjunto entre el sector público, nuestros dedicados prestadores turísticos locales y, por supuesto, la confianza que depositan los viajeros en la calidad y diversidad de las experiencias que Ushuaia tiene para ofrecer”, expresó Viviana Manfredotti, Secretaria de turismo de la Municipalidad de Ushuaia.

Por otro lado, y de acuerdo a las tendencias observadas en la plataforma, las categorías de actividades que más han crecido en la ciudad fueron “visitas guiadas y free tours”, “gastronomía y enoturismo” y “paseos en barco”.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, el informe reveló que la mayor cantidad de personas que contrataron tours en el destino durante el año pasado fueron brasileños, seguidos por españoles, mexicanos, argentinos y uruguayos.

Por último, en función de la información recogida, desde un prisma demográfico, la compañía reveló que el grupo poblacional que más visitó el destino fueron las parejas (43%), seguido por los viajeros solos (21 %) y los grupos de amigos (17 %).

“Ver la alta satisfacción de quienes nos visitan nos impulsa a redoblar esfuerzos. El crecimiento en categorías mencionadas demuestra que estamos en el camino correcto, ofreciendo propuestas que se adaptan a los más variados intereses. Nos entusiasma especialmente la procedencia diversa de nuestros visitantes, con Brasil a la cabeza, seguido de España y México, sin olvidar a nuestros compatriotas argentinos y a los hermanos uruguayos. Esto reafirma el atractivo internacional de Ushuaia, el Fin del Mundo”, agregó Manfredotti.

“Seguiremos trabajando para que cada persona que elija Ushuaia se lleve consigo una vivencia única e inolvidable. Desde que iniciamos nuestra gestión a cargo de turismo en la Municipalidad de Ushuaia, nos enfocamos en la jerarquización y diversificación de la oferta turística del destino, y trabajar en conjunto con las grandes compañías emisoras en el mundo nos fue permitiendo y nos permite contar con información clave para el diseño de estas políticas”, concluyó la funcionaria.

Fuente: comercioyjusticia