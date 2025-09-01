Septiembre se inicia con decenas de pliegos para cargos en la justicia de Santa Fe

Entre lunes y martes, el Poder Ejecutivo enviará un mensaje con -al menos- 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces y camaristas en las cinco circunscripciones de la provincia más defensores y fiscales para gran parte del territorio.

Funcionarios del área de Justicia y Seguridad ya le confirmaron a jefes parlamentarios el envío de los pliegos lo que será el tema central de la Legislatura para el noveno mes de año, una vez que finalice la Convención Reformadora.

Serán más mujeres que varones, se dijo en Casa Gris a El Litoral. En el ministerio de Gobierno se están terminando de armar los pliegos con la respectiva documento y de la terminación de esa tarea técnica dependerá el envío a Legislatura. “Son 46 mujeres y 39 varones” añadió un funcionario que trabaja en el armado de las carpetas.

“Pullaro habló con referentes políticos territoriales, con autoridades judiciales y no habrá sorpresas en la nómina” destacó una altísima fuente a El Litoral al dar a conocer conversaciones que mantuvo el propio gobernador para definir el listado previo cedazo que realizó el Consejo de la Magistratura.

Recursos varios presentados por muchos concursantes que cuestionaron resultados obtenidos en la pruebas demoró al menos un mes el envío de pliegos que reclama, especialmente, la Corte Suprema de Justicia en varias acordadas de las cuales diera cuenta El Litoral a principios de mes.



En pasillos de Casa Gris se dijo que 45 pliegos son para vacantes en la circunscripción judicial Nº 2 con cabecera en Rosario y otros 20 para la Nº1 con sede en la ciudad capital.

El tema de las vacantes motivó un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a principios de agosto. "Dirigirse al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados a la más pronta cobertura de las vacantes actuales o que se produzcan en el futuro inmediato de este Poder Judicial", expresa la resolución firmada por Roberto Falistocco y los restantes seis ministros de la Corte, más el Procurador General, Jorge Barraguirre y el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.

En los considerandos, expone la Corte los pronunciamientos anteriores sobre el tema que datan de fines de 2018. "En lo que ahora resulta, interesa oportuno destacar que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con 99 vacantes definitivas de magistrados".



Tiempos

Desde noviembre de 2022 no jura un nuevo juez para ocupar una vacante en la justicia santafesina. En ese lapso de tiempo, la Corte sólo le tomó juramento a autoridades del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio de la Defensa; a fiscales, a defensores y a la recientemente creada Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Precisamente, los tres magistrados de ese tribunal fueron los únicos pliegos de jueces aprobados por la actual Legislatura.

El Ejecutivo optó por no hacer coincidir la futura Asamblea Legislativa con la Convención Reformada que terminará su tarea el 12 de septiembre, día que está previsto que la jure la propia Constituyente y luego las autoridades de los tres poderes.

De acuerdo a la Constitución vigente, la Legislatura tiene un plazo de 30 días para considerar los pliegos, caso contrario quedan aprobados en forma ficta.

En tanto, en la Constitución que entrará en vigencia a mediados de mes, el plazo de 45 días pero no habrá aprobación ficta para ministros de la Corte Suprema de Justicia ni para el Defensor General ni el Fiscal General.



La comisión de Acuerdos que ahora preside la diputada socialista Lionella Cattalini será la encargada de llevar adelante el proceso de análisis y entrevistas a los postulantes para emitir los dictámenes que serán sometidos a la Asamblea Legislativa.

De aprobarse los 85 pliegos, serán muy escasas las vacantes que quedarán en el Poder Judicial.

Santa Fe y zona

En el caso de la Circunscripción Nº 1, por lo que supo El Litoral el listado llevará tres candidatos a cargos en la Defensa Pública y seis fiscales. También jueces laborales para Esperanza y Santa Fe. Otros cuatro para el fuero Civil y Comercial de esta capital; Civil, Comercial y Laboral de San Javier; Menores de Santa Fe; Circuito para Coronda y El Trébol y el restante de Circuito Ejecución.

