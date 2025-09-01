Santa Fe avanza hacia la autonomía municipal: la Convención vota reformas clave a la Constitución

La Convención Constituyente de Santa Fe votará este lunes un paquete de reformas que consagra la autonomía municipal.

El dictamen de mayoría reconoce la autonomía en planos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros.

Los municipios con más de 10.000 habitantes podrán redactar sus propias Cartas Orgánicas mediante convenciones locales.

Se fijan mandatos de 4 años para intendentes y concejales, con una sola reelección consecutiva y elecciones unificadas con las provinciales.

A partir de 2035 se unificarán definitivamente los mandatos provinciales y municipales; en 2029 habrá mandatos de transición.

El cambio busca ordenar el calendario electoral, reducir desfasajes y fortalecer la autonomía y participación ciudadana en cada localidad.

La Convención Constituyente de Santa Fe afrontará este lunes un debate de alto voltaje institucional: la votación de un paquete de reformas que redefinirá la organización política de los pueblos y ciudades de la provincia, consagrando la autonomía municipal y habilitando a las comunidades a redactar sus propias cartas orgánicas.

Será la octava sesión plenaria del proceso de reforma constitucional y tendrá como eje los dictámenes elaborados por la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, presidida por la convencional Katia Passarino (Unidos para Cambiar Santa Fe). Tras audiencias públicas maratónicas en Santa Fe, Rosario y Reconquista, se consensuaron seis despachos temáticos: régimen municipal, ordenamiento territorial, derecho a la ciudad, áreas metropolitanas, recursos y cláusulas transitorias.

Autonomía en todos los planos

El dictamen de mayoría establece un principio que marcará un antes y un después: todo núcleo poblacional organizado como comunidad con vida propia podrá constituirse en municipio y gobernarse bajo el marco de la Constitución provincial y el ordenamiento jurídico.

La propuesta reconoce de manera expresa la autonomía municipal en los planos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Este cambio permitirá que las localidades con más de 10.000 habitantes puedan redactar sus propias Cartas Orgánicas mediante una Convención Municipal, incorporando mecanismos de democracia directa, participación ciudadana y coordinación con otros municipios y la provincia.

Para las comunidades con menor densidad poblacional, el dictamen asegura un esquema de gobierno con poderes ejecutivo y legislativo electos de manera directa, representación proporcional y órganos de control. Además, fija mandatos de cuatro años para intendentes y concejales, con posibilidad de una sola reelección consecutiva, y dispone que las elecciones municipales se realicen en forma conjunta con las provinciales. En las ciudades con más de 20.000 habitantes, los concejos deliberantes deberán renovarse por mitades cada dos años.

Hacia la unificación de mandatos en 2035

Uno de los aspectos más novedosos de la reforma radica en las cláusulas transitorias. Allí se prevé la unificación definitiva de los mandatos provinciales y municipales a partir de 2035. La medida busca evitar el desfasaje electoral que hoy genera comicios separados en algunas localidades, como ocurrió este año en 19 municipios que eligieron intendente mientras otras comunidades renovaban comisiones comunales y concejos.

El texto establece que los intendentes electos en 2029 cumplirán un mandato excepcional de seis años para alinear sus períodos con los de gobernador y vicegobernador. A su vez, los concejales de municipios con menos de 20.000 habitantes elegidos en 2029 permanecerán en funciones hasta 2031, mandato que será contabilizado a los efectos de la reelección. En tanto, quienes resulten electos en 2025 cumplirán su cargo hasta 2029, sin que se apliquen los sorteos previstos en la actual Ley Orgánica de Municipalidades.

Un punto clave de la transición es que los intendentes y concejales que estén en funciones al momento de sancionarse la reforma no verán computado su período en curso. Sí lo será, en cambio, el mandato que comience en diciembre de 2025, considerado como el primero en el nuevo esquema.

Impacto institucional y político

Las reformas que se pondrán a consideración de la Convención representan una transformación profunda en el sistema político santafesino. Por primera vez, se garantizará de manera plena la autonomía de los municipios, un reclamo histórico de intendentes y dirigentes locales.

El nuevo régimen abre la posibilidad de que cada comunidad, en especial las que superen los 10.000 habitantes, diseñe su propia carta orgánica con mecanismos de participación ciudadana. También busca ordenar el calendario electoral para evitar superposiciones y desfasajes que en la práctica generan confusión en el electorado y altos costos para el sistema político.

Más allá de los matices, el debate de este lunes será decisivo para definir si Santa Fe se encamina hacia un modelo más descentralizado y participativo, donde los municipios no solo ejecuten políticas, sino que se constituyan como verdaderos actores autónomos del sistema democrático provincial.