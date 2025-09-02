Ritondo desata polémica tras felicitar a Valdés pese a derrota de La Libertad Avanza en Corrientes

Cristian Ritondo felicitó públicamente a Juan Pablo y Gustavo Valdés por su triunfo en Corrientes, pese a que LLA quedó cuarta.

El gesto generó críticas de usuarios y referentes libertarios, cuestionando la lealtad del diputado hacia su partido y aliados.

Carlos Maslatón y otros analistas señalaron que la felicitación contrasta con la derrota de LLA y su bajo desempeño electoral.

Ritondo había impulsado previamente la alianza PRO-LLA y defendido la unidad de ambos espacios para derrotar al populismo en Buenos Aires.

A principios de agosto, posó en foto junto a Milei y otros líderes opositores con el eslogan «Kirchnerismo nunca más», generando polémica.

Su postura abre dudas sobre su estrategia política y el futuro de la coordinación entre PRO y LLA de cara a 2027.

El diputado Cristian Ritondo, presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires y jefe del bloque de diputados del partido, volvió a encender la polémica este lunes tras felicitar públicamente a Juan Pablo Valdés y Gustavo Valdés por su triunfo como gobernador y vicegobernador electos de Corrientes, respectivamente. El gesto generó asombro y críticas dentro de su propio espacio y, sobre todo, entre los referentes de La Libertad Avanza (LLA), que habían quedado en cuarto lugar en los comicios provinciales.

En un tuit publicado en su cuenta de X, Ritondo escribió: «Mis felicitaciones al gobernador @gustavovaldesok y a @JPValdesok por el triunfo en Corrientes. Los correntinos eligieron el camino de la transformación y le dijeron NO al kirchnerismo, algo que tenemos que hacer en todo el país».

La reacción en redes fue inmediata y mayormente negativa. Usuarios habituales del ecosistema político digital cuestionaron la decisión del legislador. La Pistarini, conocido por su cruce con el cantante Dillom, le comentó: «Borrá eso, pelotudo». Otro usuario, «Peronista de Perón», le recordó con ironía el desempeño de LLA: «Este disfrazado de Teletubbie con el buzo de LLA es usted o es otro, porque si es usted le informo que salieron 4° en Corrientes… Ay, ay la merca cuánto daño cognitivo que causa…».

El analista económico y tuitero Carlos Maslatón también se sumó a las críticas. «Ritondo, pero perdiste en Corrientes. Sos o te hacés? Sacaste 9% con Almirón, Javier Milei y Karina Milei. El pueblo rechaza a los ladrones. No podés ser y no ser de La Libertad Avanza al mismo tiempo. Jugaste mal, tarde ya. Hasta Pistarini es más serio que vos», escribió.

Una alianza que genera dudas

El gesto de Ritondo contrasta con su rol como impulsor de la alianza entre PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires. En mayo pasado, el legislador había defendido la necesidad de construir un frente común para las elecciones nacionales de 2027, destacando la complementariedad entre la estructura partidaria del PRO y la capacidad de tracción electoral de LLA.

“La gente nos quiere ver unidos ganándole al populismo; no nos podemos permitir una vez más que ganen la Provincia por error o desacuerdos”, afirmaba entonces por Radio Mitre. Ritondo había subrayado que el frente debía priorizar el “futuro del país” por encima del “color del cartel”, y que ambos espacios debían acompañar las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La estrategia del diputado también incluyó gestos públicos de unidad con los libertarios. A principios de agosto, posó junto a Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich y José Luis Espert en una fotografía en Villa Celina, La Matanza, con el eslogan «Kirchnerismo nunca más». La imagen generó polémica por utilizar un reclamo y una gráfica similares a los que la CONADEP emplea para referirse a la última dictadura militar.

¿Lealtad cuestionada?

La felicitación a los Valdés abrió interrogantes sobre la lealtad política de Ritondo y su relación con la alianza que él mismo promovió. Para los libertarios, su gesto no solo ignora la derrota de LLA en Corrientes, sino que también podría interpretarse como un alineamiento con figuras políticas externas al bloque que pretendían fortalecer en Buenos Aires.

La incertidumbre sobre los próximos pasos del diputado se agrava en un contexto donde la polarización con el kirchnerismo sigue siendo el eje central de la estrategia electoral de los partidos opositores. Mientras algunos ven en la felicitación un acto protocolar, otros advierten que podría anticipar movimientos estratégicos de Ritondo, tanto para consolidar su liderazgo en el PRO como para posicionarse frente a los libertarios de cara a los comicios de 2027.

El debate sobre la alianza PRO-LLA, y sobre la postura del legislador en particular, promete mantenerse en el centro de la agenda política de Buenos Aires en las próximas semanas, en un escenario donde los equilibrios internos y la coordinación electoral serán determinantes para disputar espacios frente al oficialismo.